2018-12-07T12:07:33+03:00
Спорт

Краснодар – Ростов 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России

Футбол, матч Краснодар - Ростов. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018 в 19:30. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Кубка России
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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В Краснодаре начинается южное дерби, которое будет состоять из двух матчей. «Краснодар» и «Ростов» сойдутся в четвертьфинале Кубка России. Встречи этих соперников всегда радуют болельщиков яркой игрой, чего они ждут и от сегодняшнего матча.

«КП» рассказывает о главных моментах поединка 1/4 финала Кубка России Краснодар – Ростов.

Трансляция матча Краснодар – Ростов 5 декабря 2018

Трансляция матча 1/4 финала Кубка России Краснодар – Ростов 5 декабря 2018 года состоится в прямом эфире канала МатчПРЕМЬЕР в 19:30 по московскому времени.

Статистика личных встреч Краснодар – Ростов 5 декабря 2018

«Краснодар» и «Ростов» провели 18 официальных очных встреч – 17 в Чемпионате России и 1 в финале Кубка страны. В этих играх «быки» отпраздновали успех 9 раз, 1 раз выиграли ростовчане и еще 8 матчей завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 25-14 в пользу «быков». Месяцем ранее команды встретились в нашем городе в рамках РПЛ и разошлись миром – 2:2.

Прогнозы на матч Краснодар – Ростов 5 декабря 2018

Букмекеры считают «черно-зеленых» фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,8, на победу «Ростова» - 5, на ничью – 3,5.

Краснодар Ростов 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России.

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