2018-12-05T19:08:13+03:00
Происшествия

В Анапе в акватории детского санатория обезвредили якорную мину

Взрыв прогремел прямо в море [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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Громкий взрыв прогремел днем 5 декабря у берегов Анапы. В акватории детского санатория «Бимлюк» дайверы нашли якорную мину. На морском дне она пролежала более 70 лет - со времен битвы за Новороссийск.

Дайверы сразу сообщили об опасной находке в правоохранительные органы.

На место приехали специалисты из Черноморской военно-морской базы, что находится в Новороссийске. Они и взорвали мину.

- Территория от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» была оцеплена полицейскими и казаками. На месте находились сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно, - сообщили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе администрации Анапы.

Пострадавших нет. Момент взрыва успели запечатлеть десятки очевидцев, которые затем выложили видео в соцсети.

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В Анапе обезвредили якорную мину.

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