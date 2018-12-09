2018-12-12T11:16:10+03:00
Общество

В краснодарском OZ МОЛЛ ждут 18-миллионного посетителя

За шесть лет работы торгово-развлекательный центр стал одним из самых популярных мест досуга в крае
Екатерина БУГАЙ
Поделиться:
Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"
Изменить размер текста:

Современного жителя миллионного Краснодара обычным торговым центром уже не удивишь. Масса магазинов, развлекательных площадок, торговых площадей преследуют на каждом углу. Из разноцветных витрин виднеются последние коллекции брендовой одежды, а за углом мир детских игрушек манит ребенка своей яркостью и обещанием беззаботно провести время.

Шесть лет назад в Краснодаре появилось нечто особенное. Огромный космический корабль словно приземлился на окраине краевой столицы у трассы Краснодар - Кропоткин. Именно тогда и открылся самый необычный и запоминающийся торгово-развлекательный центр города OZ МОЛЛ. Внешне он действительно напоминает летающую тарелку и уже стал своеобразной визитной карточкой Краснодара. На площади в 227 тысяч квадратных метров расположились сотни торговых и развлекательных точек. Причем внешний облик «инопланетного космолета» перекликается с внутренним оформлением. Обтекаемые формы, необычные арт-объекты, светлые тона и много света. OZ такой один, и он никого не оставляет равнодушным.

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Акцент на развлечения

Мультибрендовый торговый центр подкупает не только ярким внешним видом. Здесь, кажется, собрано все, что необходимо: от мебели и стройматериалов до кинотеатра и ледового катка. Особенно полюбился посетителям детский тематический парк. Здесь малыши могут попробовать себя в разных профессиях и на несколько часов стать взрослым. В планах руководства комплекса расширять сферу развлечений.

- Все торговые площади у нас практически заполнены арендаторами, в этом году добавилось еще 40 новых проектов, а общий товарооборот по итогам 10 месяцев в сравнении с прошлым годом вырос более чем на 10%, - рассказывает коммерческий директор OZ МОЛЛ Юлия Абдулагаджиева. - В планах в следующем году открыть на третьем этаже, в зоне с панорамными окнами, большую уникальную площадку для проведения презентаций, маркетов, выставок и мероприятий разного формата.

Итоги работы в 2018 году хоть пока подводить рано, но руководство торгово-развлекательного центра отмечает прирост посетителей и увеличение спроса на развлечения. По словам директора по маркетингу Анны Саковой, в октябре здесь побывало около 300 тысяч человек. Сейчас общее число посетителей центра приближается к 18 миллионам. Юбилейного посетителя совсем скоро ждут в гости. Гостя отметят подарками и поздравят с наступающими праздниками.

Кстати к Новому году руководство OZ МОЛЛ подготовило немало сюрпризов. Это и бесплатная упаковка подарков, и праздничная программа, а также множество акций и бонусов.

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Лучший торговый центр региона

По итогам 2017 года, OZ МОЛЛ признан лучшим торгово-развлекательным комплексом в Краснодарском крае. Это и не удивительно. На его территории работают магазины, не представленные в других торговых центрах краевой столицы. Среди них крупнейшие в крае гипермаркеты Hoff и OBI, трехэтажный универмаг СТОКМАНН, в котором представлено более 500 брендов, и другие уникальные магазины.

Поддерживать популярность торговой марки позволяют частые акции. Одна из последних - розыгрыш пяти автомобилей VOLVO.

- За время акции, а длилась она четыре месяца, было зарегистрировано почти 82 тысячи купонов, в самом розыгрыше приняли участие около 20 тысяч человек. Пять наших посетителей стали обладателями пяти новеньких автомобилей, и мы очень рады, что людям повезло, - рассказывает директор по маркетингу Анна Сакова.

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Еще одна результативная акция - это последняя «Черная пятница». За три дня гиперскидок (с понедельника по воскресенье) в OZ МОЛЛ совершили покупки 230 000 человек, было разыграно три сертификата по 100 000 рублей на покупку бриллиантов и шесть украшений с бриллиантами! Выручка магазинов, в зависимости от сферы торговли, выросла в 2-5 раз.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Аудитория OZ МОЛЛ - семейная.

- Средний чек одного покупателя - 4000 рублей, в дни акций он достигает 13 тысяч рублей.

- Одно из преимуществ торгового комплекса - парковка на 5860 машино-мест.

- В магазинах ТРЦ представлены услуги и товары для всех сегментов от эконом- до премиум-класса.

- Девиз «Главное, чтобы посетители были довольны».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра