2018-12-07T12:07:33+03:00
Общество

«Куда уж хуже»: такую оценку дал мэр Краснодара 10-балльным пробкам

Для решения этих проблем он собирается принимать непопулярные меры
Евгения ОСТРАЯ
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Меры хоть и не популярные, но точно не новыеМеры хоть и не популярные, но точно не новыеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В кубанской столице к вечеру Яндекс-Карты "полыхают". В час пик ведущие всех радиостанций сообщают водителям и пассажирам, что добраться домой быстро им вряд ли удастся.

- Из десяти возможных на краснодарских улицах 9-балльное напряженное движение, - известили динамики и вчера, 5 декабря.

Как раз вчера эта тема стала ключевой на форуме "Гражданская солидарность" с участием краснодарского градоначальника Евгения Первышова.

В чем, действительно, дело? Ведь даже все и всегда извиняющего снега нет.

- Конечно, работать над проблемой пробок нам нужно очень серьезно. Если ее не победить, говорить о развитии и процветании города невозможно. Они уже вредят Краснодару. Нам предстоит сложная комплексная многоходовка. Но куда уж хуже, чем 10-балльные пробки?! - заявил Евгений Первышов.

Он назвал многие из решений, которые будут предприниматься по ходу борьбы с краснодарскими пробками, непопулярными.

Во-первых, вряд ли многим автолюбителям понравится, что привычные парковки прикроют. А на их месте поставят устрашающий знак - "стоянка запрещена". Бдить за водительской дисциплиной на этих участках будут городские эвакуаторы.

- Часть таких решений уже принята, - подтвердил мэр.

Главное, чтобы война за каждый метр пропускной способности, не обострила еще одну проблему - этих самых городских парковок. На их отсутствие горожане и жители Краснодарского края тоже регулярно жалуются.

Для этого городские власти рекомендуют пересаживаться со своего личного на общественный транспорт. Его модернизация - еще одно решение по избавлению от напряженности на дорогах.

- Вывести из финансового кризиса краснодарское трамвайно-троллейбусное управление нам удалось, - продолжил мэр. - В ближайшие 3 года при поддержке администрации Краснодарского края планируется практически полностью обновить трамвайный парк города.

Это, конечно, здорово. Но есть микрорайоны в Краснодаре, где дома выросли, а трамвайных путей нет. Как в Музыкальном, например.

Еще один выход, по мнению градоначальника, - это ремонт дорог.

- В следующем году по плану у нас - 72 километра асфальта. Они тоже повлияют на пропускную способность, - уверен Первышов.

В общем, способы известные. Главное, чтобы одним для войны с пробками хватило упорства, другим - терпения.

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