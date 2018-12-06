2018-12-06T13:08:58+03:00
Общество

«Уже выдали талон на 90 деревьев»: в Сочи массово вырубают пальмы

На растениях поселился вредитель, который стремительно их уничтожает
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Пальмы на курорте начали желтетьПальмы на курорте начали желтетьФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Похоже, в Сочи чувствуют себя хорошо не только туристы, но и пальмовый мотылек. Этот вредитель оккупировал растения, из-за чего деревья начали массово сохнуть. Так что теперь одну из главных достопримечательностей курорта - пальмы, начнут массового вырубать. Под корень спилят те деревья, на которых и поселились насекомые. Только в одном Адлерском районе будет уничтожено 90 пальм.

- Скорее всего, этого вредителя завезли к нам еще в 2013-2014 годах из заграницы вместе с посадочным материалом, - говорит начальник управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству Сочи Андрей Терехов. – Сейчас идет полная инвентаризация пальм. Вместе с институтом цветоводства и субтропических культур объезжаем город, считаем, на каких растениях завелся мотылек. Еще несколько лет назад этого вредителя у нас вообще не было, а в 2015-2016 годах стали отмечать редкие случаи усыхания пальм и наличия в них мотылька.

И если раньше вредителя было мало, то сейчас он расплодился, и в городе начнут массовую вырубку южных деревьев.

Больше всего пальм высохло в Адлерском и Хостинском районах. В центре Сочи фиксируют единичные случаи заражения. По заключениям энтомологов – специалистов, которые и занимаются изучением насекомых, обработке от вредителя эти растения уже не подлежат. Моль стремительно уничтожает сочинские пальмы. И единственный способ борьбы с ней – вырубка деревьев.

- На днях в Адлерском районе уже начали спиливать пальмы. Выдан парубочный билет на 90 растений, в ближайшее время их уничтожат, - объясняет Андрей Терехов.

Кстати, больше всего засохло пальм в районе Голубые Дали. Именно там, рядом с транспортной развязкой, еще в 2013 году высадили новые растения, которые завезли на курорт из Южной Америки. И сейчас местные начали замечать, что те пальмы, которые здесь уже росли, начали желтеть вместе с «новичками».

Как оказалось, пальмовый мотылек не входит в перечень карантинных объектов, а значит, на российской границе на этого вредителя сотрудники Россельхознадзора (именно они следят за растениями, которые попадают в страну) не обращают внимания. Как дальше бороться с вредителями – будут решать сочинские власти. Кстати, на месте срубленных пальм на курорте обещают посадить новые. Правда, только тогда, когда избавятся от мотылька.

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