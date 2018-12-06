Карта в помощь

Что сделать, чтобы получать на карту не только денежное довольствие, но и дополнительный доход? - Выбрать специальную зарплатную карту для военнослужащих «Промсвязьбанка». Бонусы, бесплатное снятие в любых банкоматах - вот только часть преимуществ. Рассказываем подробно обо всех.

В этом году «Промсвязьбанк» получил статус опорного банка ОПК и участников системы гособоронзаказа, поэтому большое внимание уделяет работе с Министерством обороны РФ, в том числе и в части зарплатного обслуживания. У банка действует договор с Единым расчетным центром ведомства, через который начисляется денежное довольствие всем военнослужащим. Чтобы получать денежное довольствие на карту «Промсвязьбанка», достаточно просто написать заявление. На основании этого заявления банк откроет счет и выпустит зарплатную карту. Являясь зарплатным клиентом «Промсвязьбанка», владелец карты получает сразу несколько бонусов.

Для личного состава Минобороны РФ банк предлагает специальный тариф. Он составлен с учетом основных потребностей военнослужащих. Чтобы разработать эту карту, «Промсвязьбанк» провел масштабное исследование и узнал, какие преимущества по банковским продуктам нужны именно для этой категории клиентов.

Карта «Промсвязьбанка» выпускается на платежной системе «Мир», ею удобно оплачивать товары и услуги. Кроме того, на остаток по карте ежемесячно начисляется 5% годовых, поэтому, чем больше денег вы оставляете на ней, тем больший доход можете получить.

Наверное, ключевое преимущество зарплатной карты «Промсвязьбанка» - возможность снять до 1 млн рублей в банкомате любого банка без комиссии. Не придется долго стоять в очередях, если внезапно потребовались наличные.

Другое не менее важное преимущество владельцев карты «Промсвязьбанка» для военнослужащих - возможность переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки без комиссии. Поэтому вы всегда можете срочно отправить деньги родным. Достаточно один раз настроить платежный шаблон по реквизитам счета получателя, и переводить деньги можно будет очень просто.

В рамках лимита бесплатных переводов до 100 тысяч рублей в месяц держатель карты может, например, оплачивать ипотечные кредиты, счета за ЖКХ, налоговые взносы. При этом не потребуется отслеживать остаток лимита на бесплатные переводы - он отображается при осуществлении перевода.

ПАО «Промсвязьбанк».

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