Мурат Кумпилов: «Комиссии по выделению средств господдержки должны работать максимально открыто и прозрачно»

Вопросы контроля за эффективным расходованием бюджетных средств обсудили члены комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Глава региона подчеркнул, что все проекты, реализуемые в республике за счёт бюджетных средств, должны реализовываться под особым контролем как профильных министерств, так и правоохранительных органов. Пристальное внимание также должно уделяться использованию средств в рамках отраслевых программ господдержки.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Комиссии по выделению средств господдержки должны работать максимально открыто и прозрачно. Для этого, по нашей инициативе, в работу конкурсных комиссий по предоставлению грантов и субсидий уже были вовлечены общественники, депутатский корпус. Считаю, что этого сегодня недостаточно. Приглашайте на заседания сотрудников правоохранительных органов и представителей СМИ. Нам нужна эффективность освоения средств и экономический эффект от реализации госпроектов, - заявил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В рамках заседания был заслушан отчёт начальника управления главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юрия Уэтлева и доклад начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РА Адама Гонежукова о проделанной работе в 2018 году.

Комментируя выступления, глава республики отметил возросшее количество дисциплинарных взысканий, связанных, в первую очередь, с допущенными ошибками при заполнении деклараций. В этой связи Мурат Кумпилов поручил администрации главы РА и КМ РА внедрить соответствующий программный продукт для использования кадровыми службами.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Наряду с этим, управлению главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений дано поручение проработать изменения в региональное законодательство, предусмотрев увеличение срока подачи сведений о доходах для претендентов на замещение муниципальных должностей – сейчас декларация предоставляется в течение суток со дня подачи документов.

- Мы видим значительную динамику в работе по ужесточению контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства. На уровне кабинета министров РА, глав муниципалитетов – проводите профилактическую работу, предупреждайте правонарушения в этой сфере, - сказал Глава РА.