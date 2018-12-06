Названы десять лучших атлетов Краснодарского края 2018 года

Настало время подводить итоги года. Одними из первых это сделали в региональной федерации спортивных журналистов, где назвали имена десяти лучших спортсменов Кубани. Все они поборются за звание премии «Спортсмен Кубани», которую вручают с 2011 года. В разные годы ее обладателями становились Дмитрий Пирог, Елена Веснина и Федор Смолов. Победитель определится по итогам интернет-голосования.

- 2018 год был богат на спортивные события. Главное из них – чемпионат мира по футболу в России. Кроме того, в Буэнос-Айресе прошли летние Юношеские Олимпийские игры. Нет ничего удивительного, что герои этих международных соревнований попали в наш итоговый рейтинг. Также подчеркну, что все десять номинантов представляют разные виды спорта, — рассказал руководитель краевой федерации спортивных журналистов Максим Осадник.

Представляем 10 номинантов на премию «Спорсмен Кубани-2018».

Елена ВЕСНИНА

Это ее третья номинация на премию, а в 2016-м году она уже становилась победителем. В 2018 году воспитанница знаменитой сочинской школы тенниса в паре с Екатериной Макаровой выиграла престижный турнир в Мадриде. Этот успех позволил олимпийским чемпионкам Рио-2016 впервые в карьере возглавить парный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), на вершине которого россиянок не было с 2000 года.

Сергей СЕМЕНОВ

Этот борец греко-римского стиля успешно представил Краснодарский край на чемпионате мира в Будапеште и уверенно завоевал «золото». Лишь в полуфинале пришлось немного помучиться с двукратным чемпионом мира эстонцем Хейки Наби. Но в финале все встало на свои места — убедительная победа 9:0 над Адамом Куном из США.

Юрий ГАЗИНСКИЙ

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» стал автором первого гола Чемпионата мира-2018 и вписал свое имя в историю. По ходу сезона Юрий прогрессировал и в сборной и в клубе, в конце года он получил почетное право стать капитаном главной команды страны.

Сергей ШУБЕНКОВ

Представитель Краснодарского края в легкой атлетике тоже в третий раз номинирован на премию. На коронных 110 метрах с барьерами он стал победителем финала «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе и обладателем «серебра» на чемпионате Европы в Берлине, уступив победителю несколько сантиметров, которые возможно было увидеть только при помощи фотофиниша.

Дмитрий КУЛАГИН

Этот баскетболист проводит свои лучшие годы в карьере. Игрок раскрылся «Локомотиве-Кубани», с которым выиграл Кубок России, став его MVP, дошел до финала Еврокубка и был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ. В новом сезоне Кулагин стал капитаном «Локо».

Анастасия ШАМОНОВА

Представительница краевого бокса стала чемпионкой мира среди юниоров и завоевала единственное для Кубани «золото» юношеских Олимпийский игр, которые прошли в Буэнос-Айресе.

Олеся РОМАСЕНКО

Краснодарская каноистка стала второй на чемпионате мира в Португалии на олимпийской дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, а чемпионате Европы в Сербии ей не нашлось равных.

Михаил ИГОЛЬНИКОВ

22-летний дзюдоист из Туапсе на чемпионате в Европы в Израиле завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг, а также помог сборной России взять «бронзу» командного турнира на чемпионате мира в Азербайджане.

Яна ПАВЛОВА

Кубанская батутистка стала сильнейшей на чемпионате Европы в индивидуальных прыжках, а на домашнем чемпионате мира в Санкт-Петербурге принесла сборной России бронзовую награду.

Данила ИЗОТОВ

Представляющий Краснодарский край пловец завоевал две медали на чемпионате Европы по летним видам спорта в Шотландии. В составе эстафетной четверки кубанский динамовец выиграл «золото» на дистанции 4×100 м вольным стилем и взял серебряную медаль в заплыве 4×200 м.

Проголосовать за лучшего по вашему мнению можно по ссылке до 19 декабря. Победитель получит приз в виде щита.

— Это символ нашей премии. У спортсменов, как правило, множество всевозможных наград в виде медалей, кубков, статуэток, тарелок… Поэтому щит заметно выделяется среди этого многообразия. Плюс победитель, как гласит спартанский девиз, всегда возвращается со щитом, — добавил Максим Осадник.