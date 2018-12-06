Знакомство с генами

Мы проделали огромную работу. Наши специалисты прошли переподготовку на базе главной научно-генетической лаборатории в Новосибирске, усовершенствовали схемы взаимодействия с пациентами и готовы предложить персональные методики лечения с учетом Ваших индивидуальных особенностей.

ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как отпечатки пальцев. Оказывается, в ДНК заложены не только раса, цвет глаз и волос человека, но и все характеристики и особенности организма.

ВАМ СТОИТ ПРОЙТИ ТЕСТ, ЕСЛИ:

Стремитесь продлить молодость, но не знаете как

Перепробовали много диет и все безрезультатно

Хотите получить полную диагностику состояния вашего ребенка

Популярная косметическая процедура не принесла Вам ожидаемого эффекта

На групповой спортивной тренировке Вы чувствуете себя «не в своей тарелке»

Препарат, который рекомендуют коллеги, Вам не помогает …

Сегодня нет необходимости проводить обширные лабораторные исследования, достаточно всего один раз сдать генетический тест и получить паспорт здоровья, в котором будут ответы на все вопросы и рекомендации по предотвращению развития возможных хронических заболеваний, поддержанию хорошего самочувствия и физической формы.

Своим пациентам Краснодарская бальнеолечебница предлагает пять видов генетического тестирования как для детей, так и для взрослых.

Генетический тест «Активное долголетие» определяет предрасположенность к возраст-зависимым заболеваниям. Анализ генов является незаменимым инструментом для разработки программы профилактики заболеваний пожилого возраста и подбора процедур для продления молодости и сохранения активности.

Фото: архив ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница»

Генетический тест «Диетология» даст возможность подобрать оптимальную диету для управления весом и определить эффективность физических нагрузок. Подробный отчет содержит рекомендации по коррекции питания, режиму тренировок, типу диеты для снижения, поддержания или набора веса.

Baby-тест позволит проанализировать гены Вашего ребенка. Эти персональные данные помогут привить ребенку культуру здорового образа жизни, выявить предрасположенность растущего детского организма к возможным заболеваниям с целью отдаленного прогнозирования состояния его здоровья. Базовый генетический «Baby-тест» позволит родителям сформировать у ребенка полезные привычки в питании и поведении, развить способности и навыки, определенные его индивидуальными генам, достигнуть высоких показателей в учебе и спорте.

Фото: архив ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница»

Генетический тест «Косметология» включает в себя анализ более 100 генетических маркеров, которые отвечают за здоровье и красоту нашей кожи. Благодаря этому тесту, врач имеет возможность составить максимально эффективную и безопасную программу коррекции возрастных изменений кожи, разработать программу реабилитации после пластических операций и инвазивных процедур, безошибочно подобрать процедуры для ухода за кожей лица и тела.

Генетический тест «Трихология» необходим для выявления степени риска андрогенетической и диффузной алопеции еще задолго до появления клинической картины, чтобы иметь возможность предотвратить потерю волос. На основе данного отчета врач подбирает эффективные процедуры интенсивной и противорецидивной терапии.

Узнайте свои гены, и вы будете награждены годами здоровой жизни!