2018-12-07T12:07:33+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл встречу с героем России Эдуардом Цеевым

По инициативе Эдуарда Цеева в республике установят памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В преддверии Дня героев отечества глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с героем России, депутатом Госсовета-Хасэ РА Эдуардом Цеевым.

Открывая встречу, глава республики поблагодарил Эдуарда Цеева за его работу по патриотическому воспитанию молодёжи, активную гражданскую позицию и деятельное участие в общественной жизни республики.

- Вы являетесь примером для подрастающего поколения. Не только звание Героя России, но и ваши высокие личностные качества, неравнодушие к судьбе республики и каждодневный труд на благо её жителей вызывают глубокое уважение, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что, по инициативе Эдуарда Цеева, планируется установить памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и создать сквер на месте гибели советских лётчиков в станице Ханской. Этот проект получил поддержку республиканской власти, и первый этап его реализации намечен уже на 2019 год.

В свою очередь герой России рассказал о проводимой работе по патриотическому воспитанию: встречи с молодёжью и школьниками, участие в поисковой деятельности, розыск родственников погибших воинов и многое другое.

Напомним, гвардии майор Эдуард Цеев получил звезду героя за участие 1999 году в операции по штурму высоты «Ослиное ухо» в Ботлихском районе Дагестана. В ходе продолжительного боя с силами незаконных бандформирований, он обеспечил отход своих бойцов и вынес тело убитого командира Сергея Костина из-под обстрела. Наступление боевиков было сорвано.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом Президента РФ командир парашютно-десантного батальона, гвардии майор Сергей Костин (посмертно) и заместитель командира гвардии майор Эдуард Цеев удостоены звания Герой Российской Федерации.

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