Водитель «четырнадцатой», где погибли двое детей и четверо взрослых, купил машину месяц назад

От обеих машин - скорой помощи и ВАЗа 14-ой модели - осталась только груда металлолома. Она похоронила под собой шестерых человек, в числе которых были мальчики 5-ти и 8-ми лет...

Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району

По пустой утренней трассе оба ехали не меньше сотки километров в час. За рулем новенькой "четырнадцатой" с красивыми номерами - безусый юнец Сергей Рябушко, на реанимобиле "Фиат" - водитель со стажем Александр Карачев.

У Сергея в салоне - битком. Глубокой ночью он решил заработать извозом. Семья из Азербайджана попросила подбросить их в Усть-Лабинск. Сергей согласился. Что ему...бывалому усть-лабинскому дрифтеру, каких-то 50-60 километров?!

Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району

- Платили хорошо и Серега решил поехать, - рассказывает "КП" - Кубань" товарищ погибшего парня.

- Так у него же прав не было? - спрашиваем.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району

- И что? Разве это проблема в городе, где все друг друга знают, - отвечает он.

На странице Сергея в соцсетях - все, что положено человеку его возраста - девушки, айфоны, тачки, качалка, татуировки... Свою собственную машину и девушку он демонстрирует с гордостью.

- Только купил, ее мы и обмывали, купали его "девочку" в шампанском, - говорит товарищ, естесственно, об автомобиле. - 15 ноября. А водительское - для трусов...

Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району

У Сергея Рябушко не было не только водительского удостоверения, салон его новенькой "четырнадцатой" не был приспособлен для перевозки детей. Поэтому самых юных пассажиров - 5-ти и 8-летних мальчиков в это раннее утро, 6 декабря, решили посадить на колени ко взрослым. Парнишку постарше усадили между женщинами, посередине. Глава семейства расположился рядом с Сергеем - впереди. Во мраке и тесноте дети обмякли и задремали... Кто знает, может, утренняя сонливость сморила и 18-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району

На 9-ом километре автодороги "Усть-Лабинск - Упорное" по какой-то причине, ее сейчас устанавливают следователи, Сергей выехал лоб в лоб реанимобилю. Ничего не подозревающие медики тоже дремали, направляясь на вызов в станицу Новолабинскую. В это утро больной так и не дождался медицинской помощи.

- Наши коллеги в стабильно тяжелом состоянии находятся, - прокомментировал "КП" - Кубань" главный врач центральной районной больницы в Усть-Лабинске Валерий Гиринчир. - у них переломы таза, ключицы и конечностей.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

Удивительно, но менее всех в этой жуткой аварии пострадал 11-летний мальчишка (тот, что сидел между женщинами и братьями в "четырнадцатой"). У него несколько небольших переломов и шок. То ли еще будет, когда он узнает, что большая часть его семьи навсегда осталась в том внезапном "такси" Сергея Рябушко.

ОФИЦИАЛЬНО

После аварии сегодня, 6 декабря, в полиции Усть-Лабинска завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Только, судя по всему, вскоре оно будет закрыто за смертью главного виновника ДТП.

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