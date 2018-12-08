«Театр камней» и новогоднее шоу Ильи Авербуха на Кубани

В Краснодар впервые приезжает самое популярное новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Спектакль поставят на кубанской сцене 28 и 29 декабря.

Вообще же, впервые это шоу поставили в декабре 2016 года в Москве. «Щелкунчик» стал самым дорогостоящим и зрелищным из всех новогодних проектов Ильи Авербуха. Яркие костюмы, которые сшили по эскизам французских дизайнеров, шикарные декорации, которые еще и двигаются по арене, невероятные спецэффекты – все это шоу «Щелкунчик и Мышиный король».

- Этот спектакль, как и все остальные ледовые представления Ильи Авербуха, создан для того, чтобы удивлять публику и дарить ей счастье вне зависимости от возраста, - говорят организаторы шоу. - Воздушные гимнасты, ловкие акробаты, лучшие вокалисты, исполняющие инструментальные партии классического балета Чайковского, безупречное мастерство и актерский таланта фигуристов.

Главные роли в спектакле исполнят олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при Роман Костомаров и чемпионка мира, победитель серии Гран-при 2007 года Оксана Домнина.

Шоу Авербуха пройдет в краснодарском ледовом дворце.

А тем временем в Краснодаре открылась выставка Елены Прийма «Театр камней». Она работает в историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

Фото: музей Фелицына

- Художница Елена Прийма работает с самым древним материалом на земле, превращая его в диковинные живописные произведения: здесь можно увидеть портреты реальных исторических деятелей и сказочных персонажей, и фигурки фантастических животных. Форму и содержание, по словам художницы, ей подсказывает сам камень, - говорят в музее.

Рисовать Елена Прийма начала недавно - вдохновением послужили яркие и самобытные рисунки австралийских аборигенов. Сегодня персональная выставка художницы насчитывает более ста камней, привезенных из Перу, Непала, острова Пасхи и других удивительных мест планеты. Материал для будущих произведений художница собирает, путешествуя по миру.

Работает выставка по 3 февраля 2019 года.