2018-12-07T14:55:08+03:00
Спорт

Краснодар – Уфа 9 декабря 2018: Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Уфа. Встреча состоится 9 декабря 2018 года в 16:30 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Последний домашний матч года «Краснодар» проведет в воскресенье 9 декабря. На этот раз «черно-зеленые» переключаются с Кубка России на премьер-лигу. В соперниках – довольно скромная в этом сезоне «Уфа».

«Горожане» в напряженном темпе ударно проводят конец года – команда участвует в трех турнирах и везде идет на хороших позициях. В чемпионате «Краснодар» и вовсе может уйти на зимний перерыв в статусе лидера. Для этого нужно обыграть «Уфу» и ждать ошибки «Зенита» в противостоянии с «Рубином». Молодой тренер Мурад Мусаев умело управляет своим коллективом, грамотно использует ротацию и привлекает к основе все больше молодых игроков из академии, поэтому шанс выйти на первое место его команда обязательно использует.

«Уфа» проводит свой не лучший сезон и балансирует на грани зоны стыковых матчей на вылет. 13-е место и только 15 очков, последняя встреча с «Анжи» закончилась для команды из Башкирии нулевой ничьей. У руля команды сейчас исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко, который призван исправлять ситуацию.

В девяти предыдущих официальных матчах (все сыграны в рамках РПЛ) 4 победы в активе «Краснодара», 2 – в активе «Уфы», еще 3 встречи завершились вничью. Разница мячей – 9-4 в пользу южан. В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0. В первом круге текущего чемпионата «Краснодар» в августе увез непростую победу – 1:0.

Возможно, и в предстоящем матче не будет забито много голов, но верится в это с трудом. Уж очень мощен сейчас «Краснодар» в любых вариантах своего состава.

Букмекеры считают хозяев поля безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,35, на ничью – 4,65, на победу «Уфы» - 8,4.

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