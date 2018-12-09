2018-12-11T12:49:45+03:00
Спорт

Краснодар – Уфа 9 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Краснодар - Уфа. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 декабря 2018 в 16:30. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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«Краснодар» проводит свой последний домашний матч 2018 года. В 17-м туре премьер-лиги «черно-зеленые» принимают «Уфу». Команда Мурада Мусаева вплотную приблизилась к лидеру чемпионата «Зениту» и может уйти на зимний перерыв с первого места. Для этого нужно побеждать «Уфу» и ждать осечки петербуржцев в игре против «Рубина».

«КП» рассказывает о главных моментах поединка матч 17 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Уфа.

Трансляция матча Краснодар – Уфа 9 декабря 2018

Трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Уфа 9 декабря 2018 года состоится в прямом эфире канала МатчПРЕМЬЕР в 16:30 по московскому времени.

Статистика личных встреч Краснодар – Уфа 9 декабря 2018

В девяти предыдущих официальных матчах (все сыграны в рамках РПЛ) 4 победы в активе «Краснодара», 2 – в активе «Уфы», еще 3 встречи завершились вничью. Разница мячей – 9:4 в пользу южан. В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0. В первом круге текущего чемпионата «Краснодар» в августе увез непростую победу – 1:0.

Прогнозы на матч Краснодар – Уфа 9 декабря 2018

Букмекеры считают хозяев поля безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,35, на ничью – 4,65, на победу «Уфы» - 8,4.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Уфа.

Краснодар Уфа 9 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция.

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