Краснодар – Уфа 9 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу

«Краснодар» проводит свой последний домашний матч 2018 года. В 17-м туре премьер-лиги «черно-зеленые» принимают «Уфу». Команда Мурада Мусаева вплотную приблизилась к лидеру чемпионата «Зениту» и может уйти на зимний перерыв с первого места. Для этого нужно побеждать «Уфу» и ждать осечки петербуржцев в игре против «Рубина».

«КП» рассказывает о главных моментах поединка матч 17 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Уфа.

Трансляция матча Краснодар – Уфа 9 декабря 2018

Трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Уфа 9 декабря 2018 года состоится в прямом эфире канала МатчПРЕМЬЕР в 16:30 по московскому времени.

Статистика личных встреч Краснодар – Уфа 9 декабря 2018

В девяти предыдущих официальных матчах (все сыграны в рамках РПЛ) 4 победы в активе «Краснодара», 2 – в активе «Уфы», еще 3 встречи завершились вничью. Разница мячей – 9:4 в пользу южан. В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0. В первом круге текущего чемпионата «Краснодар» в августе увез непростую победу – 1:0.

Прогнозы на матч Краснодар – Уфа 9 декабря 2018

Букмекеры считают хозяев поля безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,35, на ничью – 4,65, на победу «Уфы» - 8,4.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Уфа.