2018-12-09T10:08:25+03:00
Добрые дела

«Вы ему картонку подстелите»: Краснодарец приютил бездомного и нашел его родню из Москвы

Бродяга оказался художником, которого ограбили после переезда [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Карим приютил у себя незнакомца, несмотря на осуждения соседей.Карим приютил у себя незнакомца, несмотря на осуждения соседей.
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Неравнодушие и самая обыкновенная человечность 25-летнего краснодарца Карима Армадова удивляет многих. Парень приютил у себя дома пьяного бездомного, пытавшегося согреться на лестничном пролете в подъезде. Отогрел, отмыл, накормил и даже помог найти родню, которая оказалась за тысячу километров от кубанской столицы…

«Нам каждого бомжа в подъезде оставлять?»

Все произошло 1 декабря. Ветер сносил с ног, промозглая погода заставила многих жителей города остаться в этот день дома. Животные на улице прятались в подвалах, прижимаясь друг к другу, от холода, а бродяги искали ночлег в подъездах многоэтажек. Всяко лучше, чем мокнуть под дождем.

Возвращаясь домой с работы, Карим Армадов наткнулся в подъезде на пьяного мужчину. Бездомный, свернувшись калачиком на бетонном полу, тихо посапывал.

- Увидев его, аккуратно прошел мимо, не стал будить и уж тем более выгонять, на улице была холодина, - вспоминает тот день Карим. – Зашел домой, переоделся, как слышу – из подъезда доносятся крики, соседи гонят бомжа на улицу.

Наспех накинув куртку и тапки, парень спустился на лестничную площадку первого этажа.

- Куда он пойдет? – спросил Карим своих соседей.

- А что, нам теперь каждого бомжа в подъезде оставлять? – возмутились они в ответ.

Тогда парень пригласил бездомного к себе.

- Это ты мне говоришь? – недоумевая, промолвил бродяга, не веря, что молодой человек предлагает ему помощь.

- Конечно, тебе. Пойдем, сделаю тебе чай, а там решим, что с тобой делать.

Пожилой мужчина дошел до квартиры с трудом, на ногах едва стоял.

- Вонь от него, конечно, была невыносимая. Пьяный был в стельку, опухший. Да и грязный весь. У нас с женой в квартире всегда чистота, порядок, мы просто жилье снимаем. Потому я его усадил в прихожей, дал чаю, - говорит Карим Армадов. – В этот момент прибежали соседи, которые сказали, что вызвали полицию, дабы забрали незнакомца.

Карим с женой провожают мужчину до Москвы.

Карим с женой провожают мужчину до Москвы.

Вот тебе и стрелочники

За чашкой чая бродяга рассказал, что зовут его Сергей Александрович Плужнов. Ему 54 года. Сам он художник, приехал на юг из Москвы. А в столице у мужчины осталась дочь, педагог по живописи.

- Сам он не всегда бомжевал, у него своя фирма по дизайну и интерьера была. Черная полоса у него началась пару лет назад. Он тогда вместе со свой супругой, с которой прожил 35 лет, попал в ДТП, - рассказывает Карим историю Сергея Плужнова. - Во время удара их машина перевернулась – женщина получила перелом позвоночника. Прожила она год, а затем скончалась. Сергей, чувствуя свою вину, решил перебраться на юг. Здесь его ограбили, он остался без документов, средств связи. Оставшись наедине со своим горем, ушел в запой. То есть за два года мужчина превратился в бомжа...

Водку и закуску бездомный покупал самые дешевые. Без документов его нигде не брали на работу. Потому он собирал тележки на парковке крупного супермаркета на улице Российской. А затем вынимал 10 рублей, оставленные покупателями в монетоприемнике. Так и жил изо дня в день.

- Мы уже допивали чай, как подъехали полицейские. Они говорят, что забрать не могут – он же не дебоширит, а в ночлежку отвезти его можно только трезвым. «Пинают» его к скорой – мол, врачи занимаются такими, - продолжает Карим. – Когда же подъехали медики, то сам Сергей отказался ехать, сказал, что один раз уже попадал в больницу, ему там давали таблетки, от которых у него разум затуманивался. В итоге, фельдшер попросила подписать отказ.

А перед уходом бросила: «Вы ему картонку подстелите на бетон».

Парень выгнать мужчину на улицу не мог. В соцсетях по просьбе Сергея Карим нашел его страницу – последний раз он на нее заходил больше двух лет назад. В друзьях отыскал 29-летнюю дочку Дарью, которой и написал.

- Ваш отец жив! – отправил первое сообщение парень, а затем стал рассказывать подробности знакомства.

Таким Сергей был в мае 2017 года. Он недавно перебрался на Кубань и пытается избавиться от своей зависимости.

Таким Сергей был в мае 2017 года. Он недавно перебрался на Кубань и пытается избавиться от своей зависимости.

Бродяга не верил, что ему, наконец, удалось дать весточку о себе дочери. Сама девушка была рада услышать голос отца, ведь она была уверена, что он умер. Она, правда, рассказывает несколько иную, но не менее драматичную историю его жизни.

- Всегда с ним общались, мы – художники, работали в одной студии. Мама умерла еще в 2015 году от сердечного приступа, спустя десять лет после аварии. И пить папа начал пару лет назад, из-за чего не знаю, справиться с ним мне было сложно. В тот момент мне самой жить было негде, а за отцом нужно было следить. Потому я позвонила его другу, он – врач, живет неподалеку от Краснодара, пообещал вылечить, - рассказывает «Комсомолке» Дарья Плужнова. – В итоге, он переехал, вроде бы первое время все хорошо, но потом опять взялся за бутылку. Несколько раз он терялся, я с трудом находила его, удавалось откачивать. Прошлым летом мы с ним виделись в Геленджике, у него вроде бы все нормализовалось. Он собирался закончить свои дела, и вернуться в Москву.

Дарья уже и не надеялась увидеть своего отца.

Дарья уже и не надеялась увидеть своего отца.

Осенью 2017-го Дарья узнала, что отец переехал в Краснодар, там он жил вместе с женщиной, с которой у него завязались отношения. Но идиллия длилась недолго. В апреле 2018 года он, вернувшись с работы, домой попасть не смог, его возлюбленная просто не открыла дверь.

- Дама - эта очень странная, что у нее в голове щелкнуло, зачем она его выгнала, непонятно. Но свои документы, деньги, телефон он забрать уже не смог. В полицию обращаться было нельзя, - продолжает Дарья. - Понимаете, мы с папой родом из Узбекистана. Когда переехали в Москву, гражданство российское сделали только мне, отцу - нет. Оформлять документы сам он не хотел, надеялся на меня. А потом начал пить, и уже было не до этого занятия.

По этой же причине девушка долгое время не могла разыскать отца. В полицию обращаться боялась, попросила о помощи своих друзей из Краснодара. Она прислала им фотографию отца, с которой они ходили по улицам. Видимо, сам мужчина старался на глаза людям не попадаться, мало ли что.

Карим провожает Сергея Александровича в Москву.

Долгожданная встреча

Но, к счастью, история закончилась хэппи-эндом. Списавшись с Дарьей, Карим договорился, что отправит мужчину в Москву Блаблакаром, - самый оптимальный вариант поездки в его случае. За билет девушка перечислила 2100 рублей.

Но такого попутчика не один водитель не примет. Тогда Карим, посоветовавшись с супругой Викторией, провел его в ванную, дал ему мыло, полотенца, нашел чистые вещи.

- В итоге в обед 2 декабря мы отправили его к дочери в Москву. С собой дали ему два пакета с едой, коньяк (у него же эпилепсия) и телефон для связи. Дарью попросил, чтобы потом посылкой прислала обратно памятную мне военную куртку и мобильник, - говорит Карим. - Уже в понедельник получил фотографии и сотни слов благодарностей.

После возвращения домой Сергей, как и прежде, тратит все время на картины.

После возвращения домой Сергей, как и прежде, тратит все время на картины.

Сам Карим уверяет, что рассказал о своем поступке не для того, чтобы прославиться.

- О добрых делах (маленьких и больших) надо рассказывать, чтобы люди, прочитав это, сказали: «я могу также». Зачастую люди стесняются помогать, боятся осуждения, хотя кому-то ваша протянутая рука может спасти жизнь, - считает Карим. - А вообще я хотел обратить внимание государства на эту проблему, всем не поможешь! У нас миллионы людей в стране находятся за чертой бедности, власти должны оказывать поддержку именно таким слоям населения. А у нас делают законы для миллиардеров, заставляя народ голодать.

Сама семья Плужновых ждет в гости Карима с супругой. Дарья пообещала поделиться секретами своего мастерства с Викторией, а ее мужу показать столицу.

- Папа, конечно, в плохом состоянии, ему нужна медицинская помощь, но без документов врачи отказываются лечить. Сейчас собираю деньги, чтобы он поскорее пришел в норму, - добавляет Дарья. - Ему очень сильно помогает творчество, все эти дни, что находится дома, он рисует, это его единственное спасение.

Сергей продолжает творить.

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