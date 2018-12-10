2018-12-11T12:49:45+03:00
Общество

Кубань - в Москву, Москва – на Кубань: куда хотят переехать россияне

«Комсомолка» разобралась в этом парадоксе желаний
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Также 7% жителей Краснодарского края хотели бы уехать за пределы РоссииТакже 7% жителей Краснодарского края хотели бы уехать за пределы РоссииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Человек – существо вечно недовольное. Зимой холодно и хочется лета, летом – жарко и мечтается о зиме. Миллионы хотят из деревень переехать в мегаполис, а жители крупных городов мечтают о глуши без интернета, электричества, и чтоб обязательно туалет на улице.

Вот и нынешняя ситуация не стала исключением. Аналитики портала вакансий и анкет «Head Hunter», подводя итоги года, посмотрели, куда больше всего хотят переехать люди. Нас, конечно же, интересует Кубань. Ведь, судя по количеству приезжих в регионе, переехать сюда не прочь чуть ли не вся страна.

- Как выяснилось, большая часть соискателей Кубани готова к переезду в Москву и область. Об это заявил каждый третий. Даже чуть больше – 36%, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты портала. – На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область. Туда хочет каждый пятый. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону -15%.

Также 7% жителей Краснодарского края хотели бы уехать за пределы России.

СТОЛИЦА ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Занятно, что насколько сильно кубанцы хотят переехать в Москву, настолько же сильно москвичи хотят на юг. Чтоб не быть голословным, обратимся к данным.

Жители Москвы и Московской области в 35% случаев хотели бы переехать именно в Краснодарский край.

- Примерно также популярна Кубань у жителей Питера и Ленобласти – 28%. Каждый десятый ростовчанин также был бы не прочь переселиться в Краснодарский край, - отмечают социологи.

Хоть проценты одни и те же, но не стоит забывать, о численности населения двух российских столиц, и что треть желающих переехать оттуда людей с лихвой перекроет по численности нынешние 5,5 миллионов жителей Краснодарского края.

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