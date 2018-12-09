В краснодарском OZ МОЛЛ ждут 18-миллионного посетителя

Современного жителя миллионного Краснодара обычным торговым центром уже не удивишь. Масса магазинов, развлекательных площадок, торговых площадей преследуют на каждом углу. Из разноцветных витрин виднеются последние коллекции брендовой одежды, а за углом мир детских игрушек манит ребенка своей яркостью и обещанием беззаботно провести время.

Шесть лет назад в Краснодаре появилось нечто особенное. Огромный космический корабль словно приземлился на окраине краевой столицы у трассы Краснодар - Кропоткин. Именно тогда и открылся самый необычный и запоминающийся торгово-развлекательный центр города OZ МОЛЛ. Внешне он действительно напоминает летающую тарелку и уже стал своеобразной визитной карточкой Краснодара. На площади в 227 тысяч квадратных метров расположились сотни торговых и развлекательных точек. Причем внешний облик «инопланетного космолета» перекликается с внутренним оформлением. Обтекаемые формы, необычные арт-объекты, светлые тона и много света. OZ такой один, и он никого не оставляет равнодушным.

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Акцент на развлечения

Мультибрендовый торговый центр подкупает не только ярким внешним видом. Здесь, кажется, собрано все, что необходимо: от мебели и стройматериалов до кинотеатра и ледового катка. Особенно полюбился посетителям детский тематический парк. Здесь малыши могут попробовать себя в разных профессиях и на несколько часов стать взрослым. В планах руководства комплекса расширять сферу развлечений.

- Все торговые площади у нас практически заполнены арендаторами, в этом году добавилось еще 40 новых проектов, а общий товарооборот по итогам 10 месяцев в сравнении с прошлым годом вырос более чем на 10%, - рассказывает коммерческий директор OZ МОЛЛ Юлия Абдулагаджиева. - В планах в следующем году открыть на третьем этаже, в зоне с панорамными окнами, большую уникальную площадку для проведения презентаций, маркетов, выставок и мероприятий разного формата.

Итоги работы в 2018 году хоть пока подводить рано, но руководство торгово-развлекательного центра отмечает прирост посетителей и увеличение спроса на развлечения. По словам директора по маркетингу Анны Саковой, в октябре здесь побывало около 300 тысяч человек. Сейчас общее число посетителей центра приближается к 18 миллионам. Юбилейного посетителя совсем скоро ждут в гости. Гостя отметят подарками и поздравят с наступающими праздниками.

Кстати к Новому году руководство OZ МОЛЛ подготовило немало сюрпризов. Это и бесплатная упаковка подарков, и праздничная программа, а также множество акций и бонусов.

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Лучший торговый центр региона

По итогам 2017 года, OZ МОЛЛ признан лучшим торгово-развлекательным комплексом в Краснодарском крае. Это и не удивительно. На его территории работают магазины, не представленные в других торговых центрах краевой столицы. Среди них крупнейшие в крае гипермаркеты Hoff и OBI, трехэтажный универмаг СТОКМАНН, в котором представлено более 500 брендов, и другие уникальные магазины.

Поддерживать популярность торговой марки позволяют частые акции. Одна из последних - розыгрыш пяти автомобилей VOLVO.

- За время акции, а длилась она четыре месяца, было зарегистрировано почти 82 тысячи купонов, в самом розыгрыше приняли участие около 20 тысяч человек. Пять наших посетителей стали обладателями пяти новеньких автомобилей, и мы очень рады, что людям повезло, - рассказывает директор по маркетингу Анна Сакова.

Фото: администрация "OZ МОЛЛ Краснодар"

Еще одна результативная акция - это последняя «Черная пятница». За три дня гиперскидок (с понедельника по воскресенье) в OZ МОЛЛ совершили покупки 230 000 человек, было разыграно три сертификата по 100 000 рублей на покупку бриллиантов и шесть украшений с бриллиантами! Выручка магазинов, в зависимости от сферы торговли, выросла в 2-5 раз.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Аудитория OZ МОЛЛ - семейная.

- Средний чек одного покупателя - 4000 рублей, в дни акций он достигает 13 тысяч рублей.

- Одно из преимуществ торгового комплекса - парковка на 5860 машино-мест.

- В магазинах ТРЦ представлены услуги и товары для всех сегментов от эконом- до премиум-класса.

- Девиз «Главное, чтобы посетители были довольны».