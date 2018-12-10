«Он - мой муж, вместе с ним поднимемся с нуля»: Алана Мамаева не намерена разводиться с Павлом

За отношениями четы Мамаевых следят десятки тысяч людей. После инцидента в московском кафе все внимание было приковано к Павлу. Сам футболист ушел в глухую оборону, потому защищать супруга приходилось его жене Алане. И, конечно, первые дни после конфликта вся грязь в соцсетях полилась именно на девушку и ее детей.

Стойко выдержав натиск, модель сама перешла к наступательным действиям. Она отстаивала честь мужа в эфире радио «Комсомольская правда», выступала и на центральном телеканале. Алана хоть и не оправдывала футболиста, но настаивала, что заключение в СИЗО и закрытое расследование – это уже перебор. Супруга полузащитника с боем отбирала машину у ФК «Краснодар» по просьбе Павла, создала петицию, организовала кампанию в соцсетях и даже выпустила толстовки в поддержку мужа.

Но спустя время Алана призналась в том, что муж ей изменял. Причем именно из-за любовницы Павел и его друг Александр Кокорин с младшим братом Кириллом влипли в неприятную историю, доведшую их в итоге до СИЗО.

- Вот так случилось... не смогла я сдержаться и промолчать, - призналась "Комсомольской правде" - Кубань" Алана.

В самый трудный период плечо Алане подставили ее близкие подруги, Ирина Малышева, которой этим летом супруга футболиста помогла исправить изуродованное лицо. Не устают писать слова поддержки и поклонники девушки в Инстаграм, которых уже без малого 97 тысяч. Многие желают, чтобы поскорее "черная полоса" у пары закончилась.

- Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание, и этот ад наконец-то закончился, - поблагодарила поклонников Алана Мамаева.

Алана Мамаева ответила подписчикам на сомнения в ее адрес. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Некоторые пользователи усомнились в настоящей любви модели, мол, девушка с футболистом только из-за его гонораров. А если зп у Паши, будет, как средний заработок большинства жителей России?

- Он - мой муж, он мне всегда будет нужен, вместе с ним мы поднимемся с нуля, - заявила Алана.

Напомним, в браке с Мамаевым Алана уже пять лет. Пара поженилась в 2013 году, тогда же Алана родила дочь футболисту. От первого брака у нее есть сын.

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