2018-12-11T12:49:45+03:00
Общество

В Краснодаре запустили четыре новых маршрута городской электрички

С 10 декабря поезда делают по 14 рейсов в день
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: СКЖДФото: СКЖД
Изменить размер текста:

Сразу четыре новых маршрута городской электрички Краснодара начали свою работу с 10 декабря. Поезда запустили на направлениях: Краснодар – Пашковская – Краснодар, Краснодар – Динская – Краснодар, Краснодар – Афипская – Краснодар, Краснодар – Ильская – Краснодар.

На новых маршрутах будет по 14 рейсов в день. Расписание составлено так, чтобы поезда прибывали к 8-9 часам утра и отправлялись после 17-18 часов. Поезда позволят жителям краевого центра и его пригородов миновать пробки, которые все чаще достигают отметок в 9-10 баллов.

- На маршруте Краснодар – Афипская – Краснодар новые поезда будут курсировать ежедневно, на остальных маршрутах – в будние дни, - сообщают в пресс-службе СКЖД.

Городские поезда продолжат курсировать в сочетании с пригородными электричками на Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском направлениях. Их расписания согласованы.

Полное расписание можно найти по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре с 10 декабря пустят 14 дополнительных поездов «Городской электрички»

- У жителей Краснодара появилась возможность проезда из отдаленных концов города в центр без пробок, ожиданий и переплат по пяти направлениям Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском, конечная остановка у каждого направления — железнодорожный вокзал «Краснодар-1», - расссказали в компании.(читайте далее)

В Краснодаре по утрам и вечерам пустят дополнительные электрички

С понедельника, 10 декабря, по самым востребованным направлениям добавятся еще 14: из Комсомольского микрорайона в центр города, а также из станицы Динской, поселков Афипского и Ильского в Краснодар и в обратном направлении (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра