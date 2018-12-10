В Краснодаре запустили четыре новых маршрута городской электрички

Сразу четыре новых маршрута городской электрички Краснодара начали свою работу с 10 декабря. Поезда запустили на направлениях: Краснодар – Пашковская – Краснодар, Краснодар – Динская – Краснодар, Краснодар – Афипская – Краснодар, Краснодар – Ильская – Краснодар.

На новых маршрутах будет по 14 рейсов в день. Расписание составлено так, чтобы поезда прибывали к 8-9 часам утра и отправлялись после 17-18 часов. Поезда позволят жителям краевого центра и его пригородов миновать пробки, которые все чаще достигают отметок в 9-10 баллов.

- На маршруте Краснодар – Афипская – Краснодар новые поезда будут курсировать ежедневно, на остальных маршрутах – в будние дни, - сообщают в пресс-службе СКЖД.

Городские поезда продолжат курсировать в сочетании с пригородными электричками на Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском направлениях. Их расписания согласованы.

Полное расписание можно найти по ссылке.

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- У жителей Краснодара появилась возможность проезда из отдаленных концов города в центр без пробок, ожиданий и переплат по пяти направлениям Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском, конечная остановка у каждого направления — железнодорожный вокзал «Краснодар-1», - расссказали в компании.(читайте далее)

В Краснодаре по утрам и вечерам пустят дополнительные электрички

С понедельника, 10 декабря, по самым востребованным направлениям добавятся еще 14: из Комсомольского микрорайона в центр города, а также из станицы Динской, поселков Афипского и Ильского в Краснодар и в обратном направлении (читайте далее)