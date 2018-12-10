2018-12-10T16:55:54+03:00
Общество

Краснодарцев приглашают на бесплатную новогоднюю экскурсию по центру города

Гиды подготовили праздничные истории
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Есть множество способов поймать в декабре новогоднее настроение – слушать праздничные песни, чаще кушать мандарины, отправиться за подарками или нарядить елку. А у краснодарцев теперь появилась еще одна приятная возможность.

22 декабря всех желающих приглашают на бесплатную новогоднюю экскурсию от городского туристско-информационного центра. Прогулка по праздничному центру Краснодара рассчитана на полтора часа и начнется от новогодней ели у здания Законодательного собрания.

— Новогоднее путешествие начнется 22 декабря в 11:30 от новогодней ели, расположенной напротив здания Законодательного Собрания Краснодарского края, в ходе которого экскурсанты узнают об истории и обычаях празднования Нового года и Рождества в кубанской столице. Завершится экскурсия в парке «Городской сад» на улице Постовой, где пройдет праздничная программа, подготовленная управлением культуры администрации Краснодара, — рассказала директор туристско-информационного центра Марина Шарапова.

По ходу экскурсии гиды расскажут о традициях празднования Нового года в Екатеринодаре и увидят старинные особняки, где когда-то проводились первые публичные елки-маскарады.

Количество мест ограничено. Запись по телефону 218-97-77.

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