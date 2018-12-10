2018-12-11T13:30:28+03:00
Общество

В Краснодаре проезд в автобусе подорожал в полтора раза

Объявление о повышении тарифов появилось в маршрутке до Старокорсунской
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Ранее поездка обходилась в 35 рублей, а теперь будет 58 рублей. Фото: krd.ruРанее поездка обходилась в 35 рублей, а теперь будет 58 рублей. Фото: krd.ru
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Объявление о том, что в автобусе №141 А повысится тариф, наверное, не смутило бы пассажиров, если бы цена проезда подросла на пару рублей. А тут резкий скачок с 35 рублей до 58 (!). Это больше, чем в полтора раза.

Путь, конечно, не близкий - из Краснодара в Старокорсунскую 26 километров. 141А - один из немногих удобных маршрутов. Он доезжает до остановки «ТЭЦ» - здесь обычно стоят не менее десятка других автобусов, которые едут в центр. Именно на этих маршрутках люди и добираются до работы или учебы в город из станицы. Но возникает другая беда - финансовая.

Такое объявление увидели пассажиры в автобусе №141А.

Такое объявление увидели пассажиры в автобусе №141А.

- Учитывая средний доход по станице (не более 15-20 тысяч рублей в месяц), проезд становится непосильной ношей для жителей, - жалуется жительница Старокорсунской Анастасия.

Недовольные пассажиры тут же бросились осаждать телефоны РЭК. Якобы в соответствии с приказом этого ведомства, согласно объявлению в маршрутке, разработаны тарифные участки. Вот только в самом департаменте, эту информацию опровергли.

А в мэрии Краснодара заявили - тариф на этом маршруте не пересматривался более трех лет - с мая 2015 года.

- Действующий тариф в размере 1,57 рублей за километр увеличится на 25 копеек и составит 1,82 рублей, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - При этом все существующие льготы будут сохранены, в том числе - будут приниматься талоны, дающие право на 50% скидку, а также льготные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки 15 рублей.

При этом Владимир Архипов добавил, что плата на пригородных муниципальных маршрутах рассчитывается, исходя из километража поездки и тарифа за километр.

- То есть если проехать весь маршрут - от начальной до конечной остановки - размер платы будет максимальным, - добавляет директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. - А если зайти, например, на середине маршрута, то стоимость проезда будет ниже.

КОММЕНТАРИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

«Перевозчик прикрывается нашим именем»

- С 2016 года изменилось федеральное и краевое законодательство в части организации пассажирских перевозок и тарифного регулирования. Сейчас у нас существуют два вида перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Организатором перевозок на муниципальном пригородном маршруте № 141А является администрация Краснодара. Именно она приняла решение о том, что перевозки на этом маршруте осуществляются по нерегулируемому тарифу. В данном случае перевозчик самостоятельно своим приказом по предприятию устанавливает тариф, - объяснила ведущий консультант отдела цен и тарифов на транспорте Региональной энергетической комиссии Елена Сергеева. - Законодательно не определены периодичность повышения, уровень роста - перевозчик определяет это сам с учетом своей финансовой потребности при работе на данном маршруте. При этом хочу отметить, что ссылка на приказ РЭКа в объявлении неправомерна. Этот документ отменен год назад и не может являться основанием для повышения стоимости проезда в 2018 году на маршруте № 141А.

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