2018-12-10T20:44:16+03:00
Происшествия

«Пассажир внедорожника открыл окно и пустил пулю в мою машину»: краснодарский таксист рассказал о перестрелке в центре города

Полиция сейчас ищет владельца белого Range Rover
Максим ОСОКИН
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Дмитрий Плотников - водитель такси, в которого стреляли в центре Краснодара. Фото: соцсетиДмитрий Плотников - водитель такси, в которого стреляли в центре Краснодара. Фото: соцсети
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- Я ехал и никого не трогал, не подрезал, не обгонял. Скорость не превышал и дистанцию соблюдал. Даже и не сразу заметил, как этот белый Range Rover со мной поровнялся и начал стрелять, - позвонил в «Комсомолку» водитель такси 29-летний Дмитрий Плотников. Его Datsun on-DO расстреляли в центре Краснодара в ночь с субботы на воскресенье. На перекрестке Красной и Гаврилова, от которого рукой подать до здания главного управления внутренних дел Кубани, неизвестный на внедорожнике пустил пулю прямо в машину Плотникова.

- Я увидел вспышку и услышал хлопок со стороны внедорожника. Это стрелял пассажир на переднем сидении Range Rover. В это же время стекло в моей двери разбилось, осколки полетели в меня. А затем, не снижая скорости, иномарка уехала, - рассказывает таксист. – Хорошо, была ночь и машин мало было на улице, я ведь сразу повернул руль в сторону, чтобы уйти от стрелявшего. Чудом никого не зацепил, припарковался на обочине и вызвал полицию.

Пуля разбила стекло, водитель не пострадал. Фото: соцсети

Пуля разбила стекло, водитель не пострадал. Фото: соцсети

Дмитрий рассказывает, что ждал сотрудников УВД долго, пару часов.

- Они мне объяснили, что так долго реагировали на выход из-за того, что не было служебного транспорта, - говорит таксист. – Полиция приняла у меня заявление, приехал еще и эксперт, он обследовал место стрельбы, но гильзу от пули не нашел. Под утро мы разъехались,

Дмитрий посетовал, что следователь, который занимается делом о стрельбе в центре Краснодара, вышел на связь лишь через день, в понедельник.

- Мне сказали, что номера автомобиля, из которого по мне стреляли, камеры не зафиксировали. Но ведь такие камеры стоят чуть ли не на каждом перекрестке на Красной, разве нельзя просмотреть записи с них? - недоумевает Дмитрий. – Сам я никому дорогу не переходил, денег никому не должен, не пойму, за что стреляли в меня. Думаю, что это было простое хулиганство, люди в Range Rover решили таким образом развлечься.

Тем временем в полиции Краснодара «Комсомолке» сообщили, что одна из камер все-таки зафиксировала номера внедорожника.

- Сейчас устанавливаем место фактического пребывания водителя автомобиля Range Rover, так как по месту регистрации он не появлялся, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Номера автомобиля установлены, идет следствие.

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