2018-12-11T12:49:45+03:00
Происшествия

«Пассажир внедорожника открыл окно и пустил пулю в мою машину»: краснодарский таксист рассказал о перестрелке в центре города

Полиция сейчас ищет владельца белого Range Rover
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дмитрий Плотников - водитель такси, в которого стреляли в центре Краснодара. Фото: соцсетиДмитрий Плотников - водитель такси, в которого стреляли в центре Краснодара. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

- Я ехал и никого не трогал, не подрезал, не обгонял. Скорость не превышал и дистанцию соблюдал. Даже и не сразу заметил, как этот белый Range Rover со мной поровнялся и начал стрелять, - позвонил в «Комсомолку» водитель такси 29-летний Дмитрий Плотников. Его Datsun on-DO расстреляли в центре Краснодара в ночь с субботы на воскресенье. На перекрестке Красной и Гаврилова, от которого рукой подать до здания главного управления внутренних дел Кубани, неизвестный на внедорожнике пустил пулю прямо в машину Плотникова.

- Я увидел вспышку и услышал хлопок со стороны внедорожника. Это стрелял пассажир на переднем сидении Range Rover. В это же время стекло в моей двери разбилось, осколки полетели в меня. А затем, не снижая скорости, иномарка уехала, - рассказывает таксист. – Хорошо, была ночь и машин мало было на улице, я ведь сразу повернул руль в сторону, чтобы уйти от стрелявшего. Чудом никого не зацепил, припарковался на обочине и вызвал полицию.

Пуля разбила стекло, водитель не пострадал. Фото: соцсети

Пуля разбила стекло, водитель не пострадал. Фото: соцсети

Дмитрий рассказывает, что ждал сотрудников УВД долго, пару часов.

- Они мне объяснили, что так долго реагировали на выход из-за того, что не было служебного транспорта, - говорит таксист. – Полиция приняла у меня заявление, приехал еще и эксперт, он обследовал место стрельбы, но гильзу от пули не нашел. Под утро мы разъехались,

Дмитрий посетовал, что следователь, который занимается делом о стрельбе в центре Краснодара, вышел на связь лишь через день, в понедельник.

- Мне сказали, что номера автомобиля, из которого по мне стреляли, камеры не зафиксировали. Но ведь такие камеры стоят чуть ли не на каждом перекрестке на Красной, разве нельзя просмотреть записи с них? - недоумевает Дмитрий. – Сам я никому дорогу не переходил, денег никому не должен, не пойму, за что стреляли в меня. Думаю, что это было простое хулиганство, люди в Range Rover решили таким образом развлечься.

Тем временем в полиции Краснодара «Комсомолке» сообщили, что одна из камер все-таки зафиксировала номера внедорожника.

- Сейчас устанавливаем место фактического пребывания водителя автомобиля Range Rover, так как по месту регистрации он не появлялся, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Номера автомобиля установлены, идет следствие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра