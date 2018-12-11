Лучшие медучреждения Кубани получили достойные награды

Уже несколько лет конкурс «Клиника года» проводится во всех филиалах Издательского дома «Комсомольская правда». В нем принимают участие врачи и медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Владивостока и других городов от Крыма до Камчатки. В Краснодаре народное голосование на лучшую клинику состоялось в третий раз. Церемония награждения снова стала одним из престижных мероприятий региональной медицины.

Как и в прошлом году, конкурс проходил в несколько этапов, важнейшим из которых стало народное голосование.

- Свои голоса за любимые клиники в этом году отдали около 30 тысяч человек, - рассказывает - директор службы интернет-рекламы краснодарского филиала «Комсомольской правды» Анна Ковалева.

Захаров Вадим Викторович - главврач клиники "Эмеркон"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Интерес со стороны людей вдохновляет, за несколько месяцев страничку с голосованием посетили более 130 тысяч человек. Причем лучшую клинику выбирали не только жители Кубани и Адыгеи, но и читатели «Комсомолки» из Ставропольского края, Ростова-на-Дону и даже Абхазии.

О чем проект?

Стоит отметить, что звание «Клиники года» из сезона в сезон получают лучшие медицинские учреждения Краснодарского края. И этот год не стал исключением. За звание поборолись 14 медицинских центров края.

Пока шло народное голосование, в специальном разделе на сайте kuban.kp.ru появлялись интересные материалы о врачах Кубани, современных методах лечения, медицинских услугах и инновациях при восстановлении после серьезных травм и заболеваний. Экспертные мнения, современные методики и лекарства - обо всем этом мог узнать каждый, кто посетил специальный раздел «Клиника Года - 2018» на kuban.kp.ru с апреля по ноябрь.

Директор и главный врач клиник "Неврологика" Пономаренко Андрей Александрович с супругой Инной ВалентиновнойФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Успешный опыт проекта «Клиника года» и его популярность говорят о том, что врачи Краснодарского края очень востребованы. Считаю, что современное лечебное учреждение должно отвечать самым высоким стандартам качества. И мы готовы в этом поддерживать наших партнеров. Наш проект как раз для этого, - отмечает директор службы мультимедийной рекламы в Краснодаре Ольга Величко.

Команда лечебно-восстановительного центра "Динамика"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ДОСЛОВНО

Быть врачом

Евгения АВДЕЕВА, директор Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда»:

«Призвание быть врачом - большой труд. И к вам всегда особое отношение. На преданных своему делу медиках строится медицина Краснодарского края и сейчас она достигла в своем развитии высоких результатов. В клиниках, которые вы возглавляете, работают настоящие профессионалы, в приоритете которых доброжелательное отношение к пациентам и системный подход к терапии. И, наверное, поэтому они быстро идут на поправку. Благодарю за вашу работу и призвание, посвященное здоровью кубанцев».

Коммерческий директор клиники современной медицины "Здрава" Мостовая Марина ВикторовнаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

КСТАТИ

Немного об организаторе проекта

«Комсомольская правда» - Кубань» - это не только газета, но еще самый посещаемый в крае сайт и популярное радио. В октябре количество уникальных посетителей сайта kp.ru на Кубани составило 1 млн 817 тысяч, а число просмотров перевалило за 4 миллиона.

Руководитель ООО "Евромедсервис" Бобровицкий Анатолий ИвановичФото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомолка» опровергает миф о том, что газеты скоро умрут. Месячный тираж номера в Краснодарском крае около 275 тысяч экземпляров. Ну а радио слушают десятки тысяч жителей региона. Причем в стране работает федеральная сеть радиостанций. «КП» - Кубань» - это еще и уникальные книжные коллекции, интересные журналы, аудиодиски и много другое.

Корнилова Наталья Владимировна, заведующая терапевтическим отделением поликлиники СКАЛ ГБУЗ ККБ №2, врач высшейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА «КЛИНИКА ГОДА - 2018»

- Клиника восточной гимнастики и натуротерапии «Благополучие».

- Обособленное подразделение клиники «Доктор Тай» в Краснодаре.

- Лечебно-восстановительный центр «Динамика».

Награды нашли своих героевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Клиника Nevrologica.

- «Центра успеха и здоровья».

- Краевая клиническая больница №2.

- Клиника современной хирургии «ЗДРАВА».

- Медицинский центр «Евромедсервис».

- Медицинская компания «ИНВИТРО».

- Научно-практический центр наркологии «Эмеркон».

Клиника "Екатерининская" - главврач Селезнева Елена Эдуардовна (слева)Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ПОБЕДИТЕЛИ

Первый заместитель главного врача Полчков Игорь Станиславович - ГБУЗ "НИИ-ККБ" №1 им.проф.ОчаповскогоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Научно-исследовательский институт - краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского - номинация «Широкопрофильные клиники».

- Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - номинация «Узкопрофильные клиники».

- Сеть медицинских центров «Екатерининская» - номинация «Сетевые клиники».

- Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» - номинация «Санаторно-курортные учреждения».

Кардиолог, терапевт, главврач "Центра успеха и здоровья" Тимофее Клара Викторовна и старший администратор Радун Марина ВладимировнаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото на памятьФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Представители Краснодарской бальнеолечебницыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Главный врач клиники восточной гимнастики и натуротерапии "Благополучие" Куклин Игорь ГеннадьевичФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Руководитель обособленного подразделения ООО "Доктор Тай" Ветлугаева Любовь МихайловнаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - с заботой о здоровье пациентов

Предпраздничная суета, покупка подарков и украшение квартиры - очень приятные и важные хлопоты. Но порой в калейдоскопе событий забота о своем здоровье уходит на второй план... А то и на десятый. Варикозное заболевание вен - не тот недуг, лечение которого можно отложить. К сожалению, запущенные стадии заболевания приводят к застою крови и, как следствие, к образованию тромбов. А это чревато необратимыми последствиям.

Высоких результатов в лечении варикозной болезни достигла краснодарская клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». Люди доверяют врачам-флебологам центра. За время работы было проведены более тысячи лазерных операций и уже на следующий день все пациенты могли вести свою привычную деятельность. Лазер предполагает короткий период реабилитации - это безопасно и удобно для пациента.

Хирург-флеболог Сергей Магакелян

- К Новому году мы запустили акцию и предлагаем скидку в 20% на проведение лазерных операций любой сложности для всех категорий граждан, - рассказывает хирург-флеболог клиники «Варикоза нет» Сергей Магакелян. - Она закончится 31 декабря.

Причем пройти обследование и получить оперативную помощь важно сразу же. Дело в том, что результаты обследования и анализов, проводимых перед операцией, действительны в течение 10 дней. За это время картина болезни может измениться.

- У нас была пациентка, которую обследовали 21 февраля, на 26 назначили операцию. Она к нам пришла, мы повторно ее осмотрели и оказалось, что за пять дней у нее образовался тромб. Мы ее тут же на скорой направили в краевую больницу, где ее прооперировали, - вспоминает Сергей Магакелян. - Хорошо, что все обошлось.

Клинике «Варикоза нет» пациенты доверяют. Очень многие приходят по рекомендациям знакомых. За год в разы выросло число обращений. Если говорить об операциях, то в среднем в месяц здесь выполняют 110 вмешательств. За год эта цифра увеличилась в 8 раз. Поток людей увеличился в 4 раза.

АКЦИЯ

- До 31 декабря действует скидка 20% скидка на лазерные операции для всех категорий граждан.

- В течение года льготное лечение могут получить бюджетники (врачи, учителя, соцработники), пенсионеры, а также инвалиды и малоимущие. Скидка составить от 10 до 15%.

- Каждый четверг действует льготная цена на первичный прием флеболога. Стоимость снижается с 1500 до 1000 рублей.

КСТАТИ

Краевая Клиническая больница стала победителем конкурса «Клиника года - 2018»

Краевая клиническая больница №1 им. Очаповского стала лучшей в ежегодном конкурсе «Комсомольской правды». В этот раз за победу боролись 14 медицинских центров, но обойти ККБ №1 не получилось ни у кого.

Сегодня первая краевая - это крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение юга России, в структуре которого функционируют: консультативно-диагностическая поликлиника, 30 отделений стационара, представленные семью специализированными центрами. Благодаря квалифицированным кадрам, внедрению современных методов диагностики и лечения, проведению сложнейших хирургических операций больница известна не только в России, но и далеко за пределами страны.

Главный врач НИИ ККБ №1 им. Очаповского Владимир Порханов

- Голосовали люди. И люди лучшими выбрали нас. Потому что так оно и есть, - уверен главный врач НИИ КББ№1 им. Очаповского Владимир Порханов. - Мы не только лучшие в крае, но и в Южном Федеральном округе. Мы работаем для этого днем и ночью. Например, мы единственные в крае, кто лечит рак легких.

Так в чем же секрет успеха и сильные стороны первой краевой? Пожалуй, основной фактор заключается в ее многопрофильности. Здесь проводят все виды операции: и на сердце, и на головном мозге, и на легких, и на сосудах, и трансплантология. Но это не штучные явления, словно в рамках эксперимента. Такие процедуры там проходят каждый день.

- Только новых суставов мы ставим порядка 3000 в год. На позвоночнике - 2800 операций, - приводит цифры Владимир Порханов.

«DA VINCI» НА СЛУЖБЕ ВРАЧЕЙ

Этот уже широко известный робот, с помощью которого проводят высокоточные операции, работает днем и ночью, существенно облегчая задачу врачам и выздоровление - пациентам.

- Он, как и хирурги, работает днем и ночью без остановки. Все дело в его точности. Ведь у любого хирурга есть тремор (дрожание рук. - Авт.), а у робота такого нет. Он строит 3D-модель области операции, и все происходит через проколы, а не разрезы, - объясняет главврач. - На данный момент, с его помощью сделали уже тысячу операций.

112 ТЫСЯЧ - НЕ ПОТОЛОК

Именно столько пациентов успевает побывать в НИИ ККБ№1 за год. Население целого города! Владимир Порханов уверен, что и это не предел.

- Все дело в подготовленности пациента, - уверен главный врач. - Раньше пациент перед операцией лежал 10-15 дней. Пока анамнез, анализы и прочее. Сейчас же пациент поступает сегодня, а на следующий день его уже оперируют, так как все необходимые исследования и данные уже собраны.

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

В Краевой клинической больнице №1 есть еще и лаборатория по разработке и изучению новых технологий лечения заболеваний. Главное направление - регенеративная медицина. Ее возглавляет трансфузиолог Ирина Гилевич.

- Основные пациенты, которым мы помогаем, пострадали от ожогов. Такая медицина называется комбустиология, - рассказывает заведующая лабораторией Ирина Гилевич. - Мы применяем клеточную терапию. Берется небольшой участок кожи пациента, из нее выделяются клетки соединительной ткани и размножаются. Их выращивают в большом количестве, чтобы во время операции по восстановлению кожного покрова покрыть ими всю пораженную область.

Это далеко не все, чем может похвастаться Краевая клиническая больница №1 им. Очаповского.