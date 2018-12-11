В Адыгее утвердили бюджет на два года

На XXXI заседании Государственного совета - Хасэ РА, которое прошло сегодня с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, одним из основных вопросов повестки дня стало принятие главного финансового документа республики на 2019 год. Провел заседание председатель республиканского парламента Владимир Нарожный.

Депутаты большинством голосов во втором чтении приняли закон Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Главный финансовый документ является социально ориентированным. Он сформирован в программном формате на основе утвержденных кабинетом министров РА 20 государственных программ РА, касающихся всех сфер жизни, и предусматривает концентрацию бюджетных средств на решении ключевых социально-экономических задач.

Доходы бюджета на 2019 год составят 21,6 млрд. рублей, в том числе 10,3 млрд. рублей – налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления – 11,3 млрд. рублей. Расходы утверждены на уровне 22,2 млрд. рублей. Дефицит минимизирован и составит

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

590,3 млн. рублей.

Основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год ко второму чтению увеличены на 2,8 млрд. рублей за счет безвозмездных поступлений республике. Также по итогам первого и второго чтения бюджета депутатами поддержаны 16 поправок в сумме 378,7 млн. рублей. Эти средства будут направлены на решение социально значимых задач: капитальный ремонт дорог местного значения, благоустройство территорий, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, проекты в здравоохранении, спорте. При этом было отмечено, что отложенные поправки будут находиться на контроле у органов исполнительной и законодательной власти для принятия необходимых решений.

Рассматривая законопроект, касающийся распределения средств в текущем году, депутаты поддержали инициативу кабинета министров РА об увеличении республиканских субсидий местным бюджетам на софинасирование расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного значения. Выделяется 133,2 млн. рублей за счет неиспользованных остатков прошлого года. Субсидии получат Майкоп, Кошехабльский, Красногвардейский и Шовгеновский районы.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Также в ходе заседания депутаты во втором чтении приняли проекта закона РА «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Данный бюджет является бездефицитным и предусматривает доходную и расходную часть в сумме по 5,2 млрд. рублей, создан нормативный страховой запас Фонда.

Глава Адыгеи отметил значимость процесса формирования бюджета и поблагодарил всех, кто принял в нем участие.

- Президент РФ на прошедшем съезде партии «Единая Россия» акцентировал внимание на необходимости выполнения задач, ориентированных на запрос общества в справедливости, честности, открытости деятельности всех уровней власти. Это касается и бюджетной политики. Уверен, что мы предусмотрели грамотное распределение средств с учетом интересов всех слоев населения и потребностей муниципалитетов, которые рассчитывают на поддержку региона», - сказал Мурат Кумпилов.