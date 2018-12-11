2018-12-11T12:49:45+03:00
Карта Кубани

Адыгея получила федеральный грант за успехи в социально-экономическом развитии

Республика вошла в число 40 субъектов РФ с лучшими результатами социально-экономического развития в 2017 году
Вера МАКСИМОВА
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Республика вошла в число 40 субъектов РФ с лучшими результатами социально-экономического развития в 2017 году и получит федеральный грант в размере 669,3 млн рублей. Соответствующее Распоряжение Правительства РФ 7 декабря 2018 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе сообщается: «По итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год распоряжением межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете».

По итогам прошлого года Адыгея оказалась в числе лидеров благодаря положительной динамике ряда показателей, которые отражают уровень развития экономики и социальной сферы, повышение инвестиционной активности и рост качества жизни граждан.

По итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата Адыгея вошла в число субъектов, показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата. Рост составил 26 позиций.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что одним из важных инструментов социально-экономической политики является эффективное расходование бюджетных средств.

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