2018-12-11T12:49:45+03:00
Карта Кубани

Адыгея получила федеральный грант за успехи в социально-экономическом развитии

Республика вошла в число 40 субъектов РФ с лучшими результатами социально-экономического развития в 2017 году
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Республика вошла в число 40 субъектов РФ с лучшими результатами социально-экономического развития в 2017 году и получит федеральный грант в размере 669,3 млн рублей. Соответствующее Распоряжение Правительства РФ 7 декабря 2018 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе сообщается: «По итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год распоряжением межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете».

По итогам прошлого года Адыгея оказалась в числе лидеров благодаря положительной динамике ряда показателей, которые отражают уровень развития экономики и социальной сферы, повышение инвестиционной активности и рост качества жизни граждан.

По итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата Адыгея вошла в число субъектов, показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата. Рост составил 26 позиций.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что одним из важных инструментов социально-экономической политики является эффективное расходование бюджетных средств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Краснодарские дольщики получили долгожданные ключи
Жители Сочи выйдут на субботник
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта»
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
В Краснодаре начали возводить новую школу
В Сочи житель Красноярского края осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Управление по миграционным вопросам появится в администрации Кубани
Коммунисты собрали подписи 90 депутатов Госдумы под обращением в Конституционный суд о пенсионной реформе
Сочинец ранил молодого человека ножом в ногу
Завершен первый этап реконструкции «Головатовского» коллектора
На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево
В Анапе мужчина украл у знакомого банковскую карту
В Сочи жители трех улиц остались без воды
Компания АСК подвела итоги работы с партнерами в 2018 году
В аэропорту Краснодара задержали мужчину, находившегося в розыске
В Каневском районе без вести пропал 17-летний подросток
В Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя
Судебные приставы Краснодарского края взыскали миллионные долги
На Кубани осудят застройщиков ЖК «Монако»
В Армавире мужчина убил топором своего пожилого отца
В Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды