2018-12-11T12:49:45+03:00
Политика

В элитном технополисе Минобороны в Анапе отметили выпускной

79 операторов научных рот закончили срочную службу
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Операторы научных рот закончили службу в армии. Фото: технополис "ЭРА".Операторы научных рот закончили службу в армии. Фото: технополис "ЭРА".
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В технополисе "ЭРА", который открылся в Анапе в ноябре, уже состоялся первый «выпускной». 79 срочников закончили службу. Это те ребята, которых призвали в армию год назад. И последние месяцы они служили в новом технополисе.

- Ребята служили в Москве, Воронеже, а осенью их перевели в наш технополис, - рассказывают в пресс-службе технополиса "ЭРА". – За это время операторами были оформлены 2 патента на изобретения, разработано 1 рационализаторское предложение, подано 3 заявки на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовано более 100 статей в научных журналах и сборниках.

Грамоты за службу в армии. Фото: технополис "ЭРА".

Грамоты за службу в армии. Фото: технополис "ЭРА".

В уникальном комплексе Минобороны служит элита российской армии – ученые, кандидаты наук. До того, как попасть в "ЭРУ", за плечами у всех призывников уже были научные разработки, публикации в журналах.

В технополисе ученые-солдаты разрабатывают оружие будущего, компьютерные программы, защиту от биологического оружия, газоанализаторы, самоуправляемые установки и многое другое.

Ребята получили грамоты и фото Верховного Главнокомандующего. Фото: технополис "ЭРА".

Ребята получили грамоты и фото Верховного Главнокомандующего. Фото: технополис "ЭРА".

- Первые выпускники «ЭРЫ» получили грамоты и копии общей фотографии с автографом Верховного Главнокомандующего. Президент написал: “Служение Отечеству - это особое счастье и честь. Желаю удачи!», - рассказали в технополисе.

Некоторых после службы в «ЭРЕ» уже пригласили на работу на ведущие оборонные предприятия страны. А 37 операторов научных рот планируют продолжить военную службу в технополисе.

В технополисе "ЭРА" прошел первый выпускной.

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