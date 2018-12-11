Депутат-коммунист в Госдуме поставил вопрос о компенсации расходов краевого бюджета на игорную зону «Азов-Сити»

В Государственной Думе в первом чтении был рассмотрен и принят правительственный законопроект, касающийся развития игорных зон, в том числе – «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края. Разработчики, в частности, предложили гарантировать частным инвесторам компенсации из бюджета – в случае ликвидации игорной зоны до истечения срока 10 лет с момента ее образования.

В процессе обсуждения закона выступил депутат-коммунист, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета партии Н.И. Осадчий. Сначала он задал вопрос докладчику, заместителю министра финансов РФ А.В. Моисееву, а затем с думской трибуны в течение трех минут изложил позицию фракции КПРФ по данному вопросу.

Н.И. Осадчий – вопрос: «Уважаемый Алексей Владимирович! Представляемый Вами законопроект предполагает компенсацию ущерба, понесенного организаторами азартных игр, если до принятия решения о ликвидации прошло менее десяти лет после создания игорной зоны. Распространяется ли это положение конкретно на игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае и будут ли компенсированы расходы, понесенные краевым бюджетом, а именно: миллиард рублей, направленные на строительство инженерных сетей, на инфраструктуру в зоне?».

Последовал короткий ответ: «Компенсация краевому бюджету не предполагается».

Н.И. Осадчий – выступление:

— Уважаемые коллеги! Депутаты фракции КПРФ не поддерживают принятие данного законопроекта и не будут голосовать за него. Почему?

Во-первых. Есть наша принципиальная позиция: игорных зон вообще не должно быть, они не должны существовать. Государство не должно создавать условия для поощрения порока, азарта – на грани фола, роста безнравственности, растления, отмывания денег и так далее…

Во-вторых. Есть конкретная ситуация – игорная зона «Азов-Сити» на северо-западе Краснодарского края, в Щербиновском районе. Она была создана, если не ошибаюсь, в июле 2009 года. И хочу подчеркнуть: в тот момент я был депутатом Законодательного Собрания края и голосовал против этого решения. Коммунисты вместе с частью представителей православной общественности были против этой затеи – как по моральным соображениям: (как можно в казачьем краю создавать рассадник азарта и пагубной страсти?), так и по экономическим мотивам…

Ведь что это за место, выделявшееся под игорную зону? Голая степь, ничего нет, здесь можно реально только сельским хозяйством заниматься, да чуть дальше – рыбоводством. Инфраструктуры никакой нет, кто поедет туда, и на какие бюджетные доходы можно рассчитывать?.. Мы говорили: есть только расходы, и на самом деле из краевого бюджета был вложен на создание инженерных сетей целый миллиард рублей…

В-третьих, законопроект предполагает, что, в случае ликвидации игорной зоны в срок менее десяти лет со дня ее создания, ущерб организаторам азартных игр, частным инвесторам должен быть компенсирован – из бюджета субъекта Российской Федерации, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. А как насчет компенсации субъекту Российской Федерации – в данному случае, Краснодарскому краю, который инвестировал один миллиард рублей в инфраструктуру «Азов-Сити», а теперь, когда эта зона закрывается, остаются не у дел еще и полторы-две тысячи граждан, жителей Ейского и Щербиновского районов, работавших в зоне и теряющих работу? Где они ее найдут? Кто и как компенсирует бюджету доходы, выпадающие вследствие утраты поступлений от налога на доходы физических лиц?..

Коллеги, вообще разве можно так обращаться с серьезными вопросами? Сначала – одно решение: зона будет в Краснодарском крае и в Ростовской области, потом – только в крае, через время – нет, в другом месте, потом – в третьем, а теперь «Азов-Сити» вообще ликвидируется. Так дергаться нельзя, ведь в итоге всех этих маневров процесс пошел по худшему варианту – как для края, так и для людей!..

Фракция КПРФ не поддерживает данный законопроект!

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В результате голосования законопроект был принят. Он не получил в поддержку ни одного голоса депутатов-коммунистов: 37 человек проголосовали «против» и 6 не голосовали. А в настоящий момент Н.И. Осадчий подготовил свои поправки ко второму чтению закона. Их смысл – включить в текст гарантии компенсации расходов и выпадающих доходов не только частным инвесторам, но и краевому бюджету.