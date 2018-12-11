2018-12-11T15:17:44+03:00
Общество

На Кубани вновь ждут погодного апокалипсиса

Сильный дождь с ветром накроют регион
Евгения ОСТРАЯ
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За дождем пойдет снегЗа дождем пойдет снегФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода продолжает испытывать на прочность инфраструктуру городов и станиц в Краснодарском крае. Сегодня, 11 декабря, тест-драйв ожидает только-только собранные новогодние елки на улицах и площадях. Держите елки!

- Сегодня Краснодарский край накроет циклон, - рассказал "КП" - Кубань" главный метеоролог Андрей Бондарь. - Вечером и ночью, 11-12 декабря, мы ожидаем холодный фронтальный раздел. Порывы ветра будут достигать 25-27 м/с. На побережье объявлена штормовая тревога. Высота морских волн будет около 3 метров.

В зоне риска Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск и Краснодар.

Более того, в краснодарском Гидрометцентре предупреждают, что резко похолодает.

- Следом за дождем и ветром понизится температура воздуха, - говорит метеоролог. - До конца недели она будет не выше +1+6 градусов. А по северу края достигнет нулевых отметок.

А завтра, 12 декабря, дождь превратится в снег.

- Он может покрыть землю на 12-15 мм, - продалжает Бондарь.

Морские волны будут достигать трехметровой высоты Фото: Евгения ХИЛЬКО

Морские волны будут достигать трехметровой высотыФото: Евгения ХИЛЬКО

До выходных такая погода сохранится. Так что у ностальгирующих по зиме с морозцем будет возможность насладиться ею.

- Следующий снегопад возможен только ближе к 20-ым числам декабря, - поясняет метеоролог. - Дождемся ли белых хлопьев к Новому году пока сказать сложно.

Андрей Бондарь посоветовал любителям горных прогулок пока воздержаться от походов. Слишком велик риск. В горах Краснодарского края лавиноопасно.

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