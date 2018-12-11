2018-12-11T16:42:37+03:00
Добрые дела

Семья из Горячего Ключа подарила городу елку

Более 30 лет дерево росло во дворе у женщины [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрации Горячего Ключа.Фото: администрации Горячего Ключа.
Изменить размер текста:

Главная елка Горячему Ключу досталась в этом году безвозмездно. Новогоднюю красавицу подарила семья из поселка Приреченский, что в 20 километрах от города.

Более 30 лет дерево росло во дворе 37-летнего Сергея Чеснокова. И все бы ничего, да в последние годы хвоя так разрослась, что вот-вот могла навредить.

- В частный дом мы переехали лет 20 назад. Но елку сажали не мы, а прежние хозяева. К сожалению, неудачно. От проводов до елки всего метр, от навеса - и того меньше 30 сантиметров, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Чесноков.

Фото: Сергей ЧЕСНОКОВ.

Фото: Сергей ЧЕСНОКОВ.

Более того, корни уже начали подрывать фундамент (за полгода на 2 сантиметра поднялась конструкция - Авт.) и тут уже не до шуток – ель нужно было спилить.

Но, чтобы работа не влетела в копеечку да дереву зря не пропадать, на семейном совете семья приняла решение - сделать подарок родному городу. Тем более, что зеленая красавица вымахала аж до 12 метров в высоту.

- В канун Нового года мы с детьми обратились в администрацию и предложили нашу елку. Думаем, пусть порадует людей, - говорит мама мужчины 61-летняя Вера Канивец.

Само дерево укоротили в два раза – все-таки 12-метровую ель небезопасно устанавливать в местах гуляний. Мало ли ветер поднимется.

Сейчас ель уже установили в парке 30-летия Победы неподалеку от входа.

Фото: instagram.com/gk_news/

Фото: instagram.com/gk_news/

- К счастью, операция прошла успешно, - говорят в мэрии. – Елку украсят шарами и гирляндами. А в ближайшие дни на территории развесят игрушки на деревьях, установят святящиеся фигуры на пляже и добавят декоративного освещения.

Стоит сказать, уже не первый год жители города преподносят для своих соседей колючий новогодний подарок. В 2017-м праздник устроил 50-летний Иван Бобров. Зеленая красавица 25 лет росла в его дворе. Хвойный саженец хозяин посадил, когда строил свой дом. Но в последние годы стало доставлять проблемы хозяевам. Потому елочку спилили и подарили городу.

12-метровую елку пилят, чтобы установить в парке Горячего Ключа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Краснодарские дольщики получили долгожданные ключи
Жители Сочи выйдут на субботник
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта»
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
В Краснодаре начали возводить новую школу
В Сочи житель Красноярского края осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Управление по миграционным вопросам появится в администрации Кубани
Коммунисты собрали подписи 90 депутатов Госдумы под обращением в Конституционный суд о пенсионной реформе
Сочинец ранил молодого человека ножом в ногу
Завершен первый этап реконструкции «Головатовского» коллектора
На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево
В Анапе мужчина украл у знакомого банковскую карту
В Сочи жители трех улиц остались без воды
Компания АСК подвела итоги работы с партнерами в 2018 году
В аэропорту Краснодара задержали мужчину, находившегося в розыске
В Каневском районе без вести пропал 17-летний подросток
В Новороссийске полицейский спас 53-летнего местного жителя
Судебные приставы Краснодарского края взыскали миллионные долги
На Кубани осудят застройщиков ЖК «Монако»
В Армавире мужчина убил топором своего пожилого отца
В Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды