2018-12-11T16:42:37+03:00
Добрые дела

Семья из Горячего Ключа подарила городу елку

Более 30 лет дерево росло во дворе у женщины [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Горячего Ключа.Фото: администрации Горячего Ключа.
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Главная елка Горячему Ключу досталась в этом году безвозмездно. Новогоднюю красавицу подарила семья из поселка Приреченский, что в 20 километрах от города.

Более 30 лет дерево росло во дворе 37-летнего Сергея Чеснокова. И все бы ничего, да в последние годы хвоя так разрослась, что вот-вот могла навредить.

- В частный дом мы переехали лет 20 назад. Но елку сажали не мы, а прежние хозяева. К сожалению, неудачно. От проводов до елки всего метр, от навеса - и того меньше 30 сантиметров, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Чесноков.

Фото: Сергей ЧЕСНОКОВ.

Фото: Сергей ЧЕСНОКОВ.

Более того, корни уже начали подрывать фундамент (за полгода на 2 сантиметра поднялась конструкция - Авт.) и тут уже не до шуток – ель нужно было спилить.

Но, чтобы работа не влетела в копеечку да дереву зря не пропадать, на семейном совете семья приняла решение - сделать подарок родному городу. Тем более, что зеленая красавица вымахала аж до 12 метров в высоту.

- В канун Нового года мы с детьми обратились в администрацию и предложили нашу елку. Думаем, пусть порадует людей, - говорит мама мужчины 61-летняя Вера Канивец.

Само дерево укоротили в два раза – все-таки 12-метровую ель небезопасно устанавливать в местах гуляний. Мало ли ветер поднимется.

Сейчас ель уже установили в парке 30-летия Победы неподалеку от входа.

Фото: instagram.com/gk_news/

Фото: instagram.com/gk_news/

- К счастью, операция прошла успешно, - говорят в мэрии. – Елку украсят шарами и гирляндами. А в ближайшие дни на территории развесят игрушки на деревьях, установят святящиеся фигуры на пляже и добавят декоративного освещения.

Стоит сказать, уже не первый год жители города преподносят для своих соседей колючий новогодний подарок. В 2017-м праздник устроил 50-летний Иван Бобров. Зеленая красавица 25 лет росла в его дворе. Хвойный саженец хозяин посадил, когда строил свой дом. Но в последние годы стало доставлять проблемы хозяевам. Потому елочку спилили и подарили городу.

12-метровую елку пилят, чтобы установить в парке Горячего Ключа.

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