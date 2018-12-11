В Москве прошло заседание Совета глав субъектов РФ

Сегодня в Москве под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось XXXII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. В нем принял участие глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Обсуждались вопросы участия субъектов Федерации в развитии туристической отрасли и въездного туризма в РФ в целях решения социально-экономических задач и продвижения среди иностранцев информации об истории и современном положении России. Были предложены конкретные меры по повышению туристской привлекательности регионов для иностранных туристов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Открывая заседание, Сергей Лавров приветствовал участников нового состава совета, который будет работать ближайшие два года. Министр напомнил, что предыдущее заседание было посвящено противодействию фальсификации истории, пресечению попыток исказить события Великой Отечественной войны. Для этого был реализован ряд проектов. Среди них – выступление артистов из Адыгеи в Праге и Берлине на праздновании Дня Победы и 75-летия Сталинградской битвы, сказал Сергей Лавров.

Обозначая задачи по развитию въездного туризма, министр подчеркнул влияние роста иностранного туристского потока на решение социально-экономических задач, распространения объективной информации о нашей стране.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Министерство иностранных дел вносит значительный вклад в общие усилия по развитию туристической отрасли. Со многими государствами у нас заключены соглашения о безвизовом въезде, и число их будет расширяться, - сказал Сергей Лавров. - По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в сфере международного туризма. В прошлом году мы приняли порядка 25 млн. туристов (девятое место в Европе).

Министр иностранных дел РФ подчеркнул роль регионов в развитии туристической отрасли. Приоритетное внимание развитию туризма уделяется в Крыму. На Дальнем Востоке увеличению туристических потоков способствуют специальные режимы территорий опережающего развития «Камчатка» и «Свободный порт Владивосток».

Ярчайшим событием нынешнего года Сергей Лавров назвал Чемпионат мира по футболу, отметив необходимость использовать положительный опыт и эффект от чемпионата в интересах дальнейшего раскрытия туристического потенциала регионов. Рекомендовано также опираться на ресурсы федеральных телевизионных каналов, потенциал крупных туристских выставок, информационно-туристских центров.

В ходе заседания глава Адыгеи поделился опытом развития туризма в республике, а также сообщил об использовании туристского потенциала региона для увеличения потока иностранных туристов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов отметил преимущества Юга России в целом и его богатый рекреационный потенциал для превращения региона в курортную зону международного уровня. В числе туристских активов - Кавказские горы, Черноморское побережье, источники целебных термальных и минеральных вод, большое количество культурных и исторических памятников. Еще один важный аспект - этническое многообразие народов регионов ЮФО, которое также вызывает большой интерес у туристов, в том числе иностранных.

- Для формирования межрегиональных привлекательных туристских предложений новые возможности отрывает увеличение рекреационной зоны Юга России за счет Крыма и Севастополя. С открытием Керченского моста вырос туристический трафик через регионы ЮФО, что, несомненно, стимулирует интерес и к их туристическому потенциалу. Это в полной мере относится к Республике Адыгея, которая является связующим звеном на кратчайшем пути к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Для нашей республики это открывает дополнительные возможности иперспективы в развитии туризма, - отметил глава РА.

В своем докладе Мурат Кумпилов подчеркнул, что туризм является одной из приоритетных сфер в экономике региона. В республике при поддержке Федерального агентства по туризму реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Одним из ключевых направлений такого взаимодействия является развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Всего за последние 10 лет на строительство автомобильных дорог, линий электропередач, объектов газо- и водоснабжения направлено порядка 4 млрд. рублей.

Новая инфраструктура позволяет создавать необходимые условия для привлечения инвесторов в туристскую отрасль, решать вопрос создания новых туристических и экскурсионных объектов с учетом растущего спроса на туристские услуги в Адыгее. С другой стороны, эта работа помогает решать и социальные вопросы населенных пунктов, расположенных в горной местности республики.

В результате принимаемых мер в Адыгее туристический поток каждый год увеличивается на 5-8 %. За семь лет он вырос в два раза. В прошлом году Адыгею посетило более 432 тыс. отдыхающих, что на 5 % превышает показатель позапрошлого года. В текущем году положительная динамика сохраняется.

По словам Мурата Кумпилова, основным направлением в работе по повышению туристской привлекательности региона для иностранных туристов является проведение событийных мероприятий этнографического и культурно-познавательного характера. Их посещает порядка 2 тыс. иностранных граждан. Нередко участниками становятся представители адыгской диаспоры из зарубежных стран.

- Считаем, что практика создания подобных культурно-познавательных площадок имеет большое значение для формирования в странах проживания адыгской диаспоры позитивного представления об Адыгее и России в целом. Немалую роль здесь играют неформальные прямые коммуникации потребителей туристических услуг. Уверен, что событийный туризм имеет широкие перспективы для привлечения иностранных туристов в республику, в том числе представителей адыгской диаспоры, компактно проживающих на территории Турции, Израиля, Иордании и ряда других стран, - сказал Мурат Кумпилов.

Еще одной действенной мерой по укреплению сотрудничества в сфере туризма глава Адыгеи назвал презентацию туристского продукта республики на международных отраслевых выставках. Участие в них для турпредприятийорганизуется за счет региональных средств. В результате уже ряд туроператоров сейчас активно развивают международный туризм, привлекая отдыхающих из зарубежных стран.

Также руководство Адыгеи намерено организовать в республике рекламно-информационный тур для иностранных туристических компаний. На следующий год запланированы поездки республиканских делегации в ряд иностранных государств, где будет представлен и туристский потенциал Адыгеи.

Глава республики обозначил также ряд задач по привлечению иностранных туристов, для решения которых требуется поддержка федерального центра. Это и дальнейшее развитие необходимой логистики, инфраструктуры, продвижение отечественного турпродукта на внутреннем и мировом туристских рынках, использование коммуникаций между крупнейшими игроками туристского рынка и иные ресурсы.

- Подчеркну, что мы заинтересованы в развитии туризма в республике, продвижении наших туристских услуг. Природно-климатический потенциал региона позволяет сделать Адыгею одним из самых привлекательных мест для круглогодичного отдыха. Таким образом, Россия может получить еще одну привлекательную туристическую территорию, - отметил Мурат Кумпилов.