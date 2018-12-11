Аналоговое телевещание на Кубани отключат летом

В следующем году по всей России прекратится аналоговое телевещание 20 федеральных каналов в связи с переходом на «цифру». Это значит, что сигнал станет качественнее, а звук четче, при этом вещание останется бесплатным.

Если раньше кое-где ловили только три-пять каналов, то цифровое вещание каждому даст доступ к 20 самым популярным программам. Отключение этих каналов от аналогового сигнала в стране пройдет в три этапа. И Кубань попадет в «последний вагон».

- Краснодарский край вместе с 56 другими регионами войдет в третий этап отключения аналогового сигнала с 3 июня 2019 года. После отключения трансляции 20 аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели, - сообщают в Краснодарском краевом радиотелевизионном передающем центре.

При этом местные каналы и те, которые не вошли в число 20 цифровых, продолжат вещать в привычном всем варианте.

- Многие жители края уже смотрят каналы в новом формате - регион создавал и модернизировал цифровую вещательную сеть с 2003 года, задолго до появления федеральной программы, - рассказал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Сегодня сеть цифрового эфирного ТВ охватывает 97% территории Кубани. Тем не менее, особенности рельефа не позволяют принимать цифровой сигнал в отдаленных населенных пунктах. Без возможности смотреть телевидение жителей этих сел, станиц и хуторов не оставят.

- В июне вне зоны наземной цифровой и аналоговой ТВ-сети окажутся около трех процентов жителей края. Это около 50 тысяч семей в 258 малых населенных пунктах. По федеральной программе им предложено приобрести оборудование для приема спутникового сигнала на льготных условиях. Как показал подворовой обход, две трети домохозяйств в этих населенных пунктах уже имеют спутниковое ТВ. Оставшимся 15 тысячам семей власти помогут централизованно поставить «тарелки» значительно дешевле рыночной стоимости, - говорит Владимир Пригода.

ЧТО НУЖНО?

Для просмотра 20 бесплатных цифровых каналов потребуется телевизор, выпущенный не ранее 2013 года, и поддерживающий формат DVB-T2. Если у вас старый телевизор, то нужно будет приобрести цифровую приставку такого же формата, на это уйдет порядка 1000 рублей. Важно, чтобы устройство могло принимать как аналоговый, так и цифровой сигнал. Еще один вариант – приобрести новый телевизор, если вам это по карману.

- Совместно с департаментом потребительской сферы края ведется работа с магазинами электроники, чтобы их консультанты разъясняли покупателям преимущества приставок полного функционала, - отметили в департаменте информационной политики.

В небольших населенных пунктах, где нет специализированных магазинов, приставки будут продавать через почтовые отделения.

Кроме того, краевые власти прорабатывают возможность привлечения волонтеров для помощи пожилым в настройке оборудования.

ВАЖНО

На «цифру» перейдут только 20 федеральных каналов. Трансляция местных телекомпаний никак не изменятся. Кроме того, главные краевые телеканалы будут врезкой вещать по несколько часов на каналах «Россия 1» и «ОТР» в цифровом варианте.

Абонентов спутникового и кабельного телевидения перемены никак не затронут

КСТАТИ

Специалисты центра консультационной поддержки расскажут, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения по телефону 8 (861) 262-25-13.

По всем возникающим вопросам также можно обращаться на федеральную горячую линию Российской телевизионной радиовещательной сети 8-800-220-20-02.