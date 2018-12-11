Жертвы догхантеров: жительница Новороссийска нашла в лесу более 20 мертвых кошек и собак

Шокирующая своей жестокостью история разыгрывается в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Местная жительница Елизавета Эдуардова нашла в лесу недалеко от ее дома на улице Промышленной несколько мертвых кошек.

- Это бездомные животные, я их подкармливала и даже стерилизовала их за свой счет. А недавно они стали погибать одно за другим, - говорит женщина. – Я видела, как они умирают. И это были симптомы отравления: у животных шла пена изо рта, наблюдались судороги.

Находить погибших кошек женщина стала еще осенью.

- Затем я нашла трупы собак в лесу, - объясняет Елизавета Эдуардова. – Я, конечно, ни на кого не наговариваю, но гибнуть животные стали после того, как в наш поселок переехала одна семья. Причем она неоднократно выказывала неудовольствие соседством с бездомных животными. Я пыталась с ними говорить, объясняла, что животные не приносят никакого вреда, но меня не слышали.

В Новороссийске орудуют догхантеры. Видео: Наша газета.

Жительница Новороссийска даже писала заявления в полицию.

- Да, действительно, мы получили заявление от местной жительницы. По данному факту сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении дела по статье «жестокое обращение с животными», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления МВД.