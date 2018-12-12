2018-12-12T11:12:00+03:00
Здоровье

Кубанские хирурги удалили мужчине на лице 10-сантиметровую опухоль

Он не мог нормально есть и улыбаться
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: минздрава Кубани.Фото: минздрава Кубани.
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Кубанские врачи удалили гигантскую опухоль у 48-летнего Ивана Белогорцева (имя и фамилия изменены - Авт.).

Мужчина обратился в больницу скорой помощи Краснодара и пожаловался на огромную шишку в области шеи. Увидев пациента, врач оторопел. С правой стороны лица у Ивана была огромная опухоль. Оказалось, что нарост появился еще 10 лет назад, но абсолютно не беспокоил мужчину, потому о том, что имеется серьезная патология, даже не догадывался.

- Довольно долго шишка оставалась в неизменном состоянии, - признавался обеспокоенный Иван на приеме у врача. - Но несколько месяцев назад стала стремительно увеличиваться и достигла очень больших размеров.

Из-за опухоли правая сторона лица оказалась практически обездвижена. Мужчина с трудом улыбался, спать мог только на спине или на левом боку.

- Обследовав мужчину, сомнений уже не оставалось – опухоль полностью поразила околоушную слюнную железу, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Кубани.

Мужчине назначили операцию, которую хирурги должны были провести с ювелирной точностью. Дело в том, что область шеи требует особой осторожности. Здесь находятся жизненно важные органы (трахея, пищевод, щитовидная железа) и сосудисто-нервные образования.

Операция длилась несколько часов, но, к счастью, прошла успешно. Что удивительно, через четыре дня мужчину выписали домой.

Сейчас Иван чувствует себя отлично. Живет активной жизнью, разговаривает и ест без каких-либо затруднений, мимика лица также пришла в норму.

Своим врачам он пообещал выполнять все рекомендации и в дальнейшем серьезнее относиться к своему здоровью.

- Мы не устаем напоминать нашим пациентам, что рак – одно из тех заболеваний, которое протекает бессимптомно, - говорят медики. - Часто отклонения появляются уже на поздних стадиях, не всегда болезнь можно остановить.

Поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию.

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