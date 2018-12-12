Безналичные проекты Сбербанка могут быть тиражированы на Юге России

На совещании в Краснодаре обсудили развитие розничных безналичных операций и платежной инфраструктуры на Юге России. В мероприятии приняли участие представители Сбербанка, Южного главного управления Банка России и Администрации Краснодарского края. Также в режиме видеоконференции участвовали руководители Сбербанка из других регионов ЮФО и СКФО.

В России 40,3% суммарного объема операций, осуществляемых с использованием платежных карт совершаются безналичным способом, в то время как на Юге России - лишь 25,1% транзакций. Наиболее перспективные регионы с точки зрения развития безналичных расчетов – Дагестан, Чечня и Ингушетия, где сегодня доля таких операций составляет 6,9%, 3,7% и 4,8% соответственно. При этом в целом, Юг России и Северный Кавказ показывают динамичное развитие данного показателя – темп прироста за последний год порядка 18,4%.

Одним из факторов положительной динамики является комплекс проводимых Сбербанком мер по выстраиванию экосистемы вокруг клиента, направленной на стимулирование роста показателя безналичных расчетов и достижения среднероссийского уровня.

Юго-Западный Сбербанк демонстрирует рост как в физических, так и в онлайн-каналах взаимодействия с клиентами. Клиентопоток в филиалах банка вырос по сравнению с прошлым годом на 11%. При этом на 10% также выросла доля платежей в удаленных каналах до 57%. Более трети вкладов и каждый пятый кредит - открываются онлайн, без обращения клиента в офис. Активными пользователями «Сбербанк Онлайн» являются более 6 млн человек. Ежемесячно при помощи подключённой услуги «Автоплатёж» совершается более 8 млн платежей.

За последние два года Юго-Западный банк при поддержке региональных органов власти успешно реализовал ряд пилотных проектов, направленных на повышение уровня безналичного денежного оборота. Опыт банка планируется тиражировать в других территориях.

С 2017 года успешно реализуются проекты «Безналичные станицы/города» в Краснодарском и Ставропольском крае по развитию безналичных платежей в небольших населенных пунктах. Например, в ст. Суворовская Ставропольского края количество безналичных операций по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза.

Осенью этого года в станице Петровская Краснодарского края Сбербанк совместно со своими партнерами приступил к тестированию сервиса, который позволяет снимать наличные с банковских карт в сельских магазинах, где установлены терминалы банка. Цель проекта - повышение доступности финансовых услуг для жителей сельской местности. Если сервис будет востребован, банк планирует тиражировать решение в более чем 814 населенных пунктах Юга России.

Другая программа - «Безналичный транспорт» - успешно действует в Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Сочи. Каждый месяц в этих городах в системе городского транспорта совершается более 1 млн безналичных операций по оплате проезда. Аналогичное решение будет реализовано до конца года еще в 7 городах - Черкесске, Нальчике, Махачкале, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске и Армавире. В рамках проекта планируется оборудовать более 200 бортов общественного транспорта.

Одним из самых масштабных проектов Юго-Западного банка стал «Безналичный Дагестан», который был запущен при поддержке правительства Республики Дагестан в июле этого года. Основная цель – установление прозрачной системы расчетов на территории региона. Сегодня в Дагестане объём безналичных операций составляет менее 1% от объёма розничной торговли, а соотношение наличного и безналичного обращения по картам составляет 17/1. С начала реализации проекта удалось существенно увеличить количество безналичных операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – оборот эквайринга вырос на 71%, объем платежей за ЖКХ и образование на 23%.

Инфраструктура Сбербанка на Юге России – это 2 023 офиса, почти 11 тыс. устройств самообслуживания. За последние два года банк в два раза увеличил количество pos-терминалов – до 146 тыс. шт. На территории обслуживания в общей сложности проживает 24 миллиона человек, из которых 18,5 млн – клиенты Сбербанка.

Рассказывает Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

- Сбербанк - главный участник процесса внедрения безналичного денежного оборота и развития платежной инфраструктуры на Юге России. Мы обладаем необходимым опытом и компетенциями, именно поэтому банк участвует в разработке и реализации региональных долгосрочных стратегий развития регионов, где одной из главных составляющих является развитие безналичных операций.

СПРАВКА "КП"

25% суммарного объема операций, осуществляемых с использованием платежных карт на Юге России совершаются безналичным способом.

57% платежей осуществленных клиентами Сбербанка совершаются посредством удаленных каналов.

146 тысяч pos-терминалов Сбербанка действуют в регионах Юга России и Северного Кавказа.