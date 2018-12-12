2018-12-12T13:05:46+03:00
Происшествия

Шторм в Черном море: В Геленджике опрокинулась яхта, а в Новороссийске иностранное судно село на мель

О непогоде предупреждали спасатели [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Южного СУТ СК России.Фото: Южного СУТ СК России.
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Один из инцидентов случился в ночь на 12 декабря в Геленджикской бухте. Ночь выдалась неспокойной для многих моряков - был сильный шторм. Во время непогоды опрокинулась и затонула яхта «Вега». Произошло это в 10-15 метрах от берега в районе пансионата «Приветливый берег».

По предварительным данным, яхта перевернулась из-за шторма и отказа двигателя.

- На борту судна находились пять человек, их смыло в море, однако не всем удалось выбраться на берег, - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Местонахождение одного мужчины до сих пор неизвестно. Его поиски продолжаются.

Фото: Южного СУТ СК России.

Фото: Южного СУТ СК России.

- Прибывшие сотрудники «Кубань-СПАС» вытянули судно на берег, - добавила пресс-секретарь Новороссийского ЛО МВД России на транспорте Евгения Гостева.

Следователи опрашивают пассажиров судна.

В Геленджике опрокинулась яхта Видео: t.me/sledak_shepnul.

- По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - пояснила Анна Терземан.

Чуть позже уже в Новороссийске во время шторма потребовалась помощь иностранному теплоходу RIO, который шел под флагом Того.

Капитан судна запросил помощи буксиров. Но из-за сильного шторма буксиры флота Новороссийского морского порта не смогли снять теплоход с мелководья.

- Никто из 21 человека - членов экипажа и пассажиров - не пострадал, - сообщила Евгения Гостева.

Стоит сказать, о надвигающейся непогоде ранее сообщали спасатели. В администрации Новороссийска даже объявили экстренное предупреждение из-за ветра. Порывы, по данным синоптиков, могут достигать 26-31 метра в секунду. Высота волн ожидается 3-5 метров.

- Без необходимости не покидайте зданий и помещений, воздержитесь от поездок на личном транспорте, - предупреждали в мэрии.

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