2018-12-12T14:52:58+03:00
Спорт

Севилья - Краснодар 13 декабря 2018: Прогноз на матч 6 тура Лиги Европы

Прогноз на матч 6 тура Лиги Европы Севилья - Краснодар. Встреча состоится 13 декабря 2018 года в 20:55 на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз на матч 6 тура Лиги Европы Севилья - Краснодар 13 декабря 2018 Фото: ФК "Краснодар"Прогноз на матч 6 тура Лиги Европы Севилья - Краснодар 13 декабря 2018 Фото: ФК "Краснодар"
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Последний календарный матч года «Краснодар» проведет против одного из лидеров испанского чемпионата – «Севильи». Российская команда подходит к этой встрече на первом месте в группе J Лиги Европы с 12 очками, но еще имеет небольшие шансы не выйти в плей-офф.

У «Севильи» и «Стандарда» пока по 9 баллов. Если бельгийский клуб на выезде обыграет аутсайдера квартета «Акхисарспор», а испанцы выиграют у «Краснодара», то сразу три коллектива наберут по 12 очков, и тогда для определения двух сильнейших, которые продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, понадобится сравнивать дополнительные показатели.

Группа J Лиги Европы

Группа J Лиги Европы

«Краснодару» для выхода из группы необходимо не уступить в «Севилье» с разницей более трех мячей. В принципе, устроит и проигрыш в четыре мяча, при условии, что «черно-зеленые» смогут забить хотя бы один раз – 1:5 или 2:6.

Не устраивает «Краснодар» поражение 0:4 или в 5 мячей и более – в случае победы «Стандарда» в Турции оно отбросит нашу команду на третье место.

А для того, чтобы остаться на первом месте, «быкам» достаточно просто не проиграть в Испании.

«Краснодар» и «Севилья» встретились в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы в октябре нынешнего года. «Горожане» тогда смогли одержать волевую победу со счетом 2:1.

«Черно-зеленые» подходят к последнему матчу года в статусе второй команды Чемпионата России с лучшим результатом в свой истории. Выйти в зимние лидеры «Краснодару» не позволила ничья с «Уфой». «Севилья» также идет второй в своем первенстве, уступая лишь «Барселоне». Последний свой матч андалусийцы также сыграли вничью со счетом 1:1, соперником была «Валенсия».

Букмекеры считают «Севилью» безусловным фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Севильи» - 1,35, на победу «Краснодара» - 7,5, на ничью – 5,2. По мнению специалистов, одна из сильнейших команд Испании без труда одержит победу над «горожанами».

Однако результат этой встречи довольно непросто спрогнозировать. Очень вероятно, что обе команды забьют. Коэффициент – 1,7.

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