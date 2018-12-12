2018-12-12T17:36:03+03:00
Происшествия

Хореографу, пристававшему к мальчикам в детском лагере в Анапе, дали 400 часов обязательных работ

Такой приговор вынес суд в Краснодарском крае воронежцу за развратные действия с несовершеннолетними
Евгения ОСТРАЯ
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Илья Писаревский все время в кругу подростков. Фото: InstagramИлья Писаревский все время в кругу подростков. Фото: Instagram
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Неприятный инцидент, обернувшийся в итоге уголовным делом, произошел в сентябре в одном из детских лагерей Анапы. Танцевальный коллектив, состоящий из ребят (мальчиков и девочек) от 14 до 16 лет, приехал отдохнуть на черноморское побережье. Путевки в разгар бархатного сезона — лучший подарок для дружной компании, которую координировал 27-летний педагог по танцам Илья Писаревский. Пока сам хореограф все не испортил...

В один из вечеров после отбоя наставник решил заглянуть к своим воспитанникам. Был он при этом пьян в стельку.

- Он начал трогать мальчика за ягодицы, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в коллективе. - Естественно, тот проснулся и в шоке был.

Наутро слух о вопиющем поведении педагога разошелся по всему лагерю. Неизвестно, кто первым принял решение обратиться в полицию, но через некоторое время там лежало заявление от потерпевших. А в следственном комитете начали проверку.

- На время следственных действий подозреваемого не задерживали, - прокомментировали сразу после случившегося в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю «КП» - Кубань.

Сам Илья Писаревский свое недвусмысленное поведение объяснил влиянием на сознание алкоголя, а то, почему пошел в тот сентябрьский вечер именно в комнату мальчиков вообще отказался комментировать.

Постыдный эпизод с его участием однако нашел свое подтверждение в суде.

- 27-летний преподаватель танцев из Воронежа был обвинен по части 1 статьи 135 «Развратные действия», - прокомментировали в прокуратуре Краснодарского края. - Она предусматривает наказание в 400 часов обязательных работ для обвиняемого. К данному гражданину была применена такая мера наказания. Однако приговор суда пока не вступил в законную силу.

Илья должен отработать на благо государства 400 часов. Не больше 4-х часов в день. Фото: Instagram

Илья должен отработать на благо государства 400 часов. Не больше 4-х часов в день. Фото: Instagram

Сам Илья Писаревский от разговоров на эту тему воздерживается, демонстрируя в соцсетях свою удачную, на первый взгляд, личную жизнь. Где и как он будет выполнять положенные приговором работы, тоже не сообщает.

iliapisarevsiliapisarevs
Укусы любви...
67 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Максимально дистанцироваться от произошедшего стараются и в детском лагере.

- Мы не знаем ни о каком приговоре, - ответили там «Комсомолке».

Но, по слухам, выбирать персонал теперь решили тщательнее.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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