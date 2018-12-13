2018-12-14T11:00:01+03:00
Экономика

Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью

Сбербанк сделает знаменитую новогоднюю комедию «Ёлки Последние» доступной для незрячих и слабовидящих людей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Премьера годаПремьера года
Изменить размер текста:

В декабре пройдут премьерные показы новогодней комедии «Ёлки Последние». Сбербанк по традиции выступает генеральным партнером популярной кинофраншизы, которая привлекает внимание более 70 миллионов россиян и за последние годы стала неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Чтобы сделать заключительную часть альманаха максимально доступной для всех категорий зрителей Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые будут доступны в мобильном приложении «Искусство.Вслух».

Показы для незрячих и слабовидящих стартуют во всех кинотеатрах страны с 27 декабря 2018 года.

Андрей Орешко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- Сбербанк уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями и делает доступными свои сервисы для всех. Партнерство с кинолентой «Ёлки Последние» - это очередной проект, благодаря которому мы дарим праздничное настроение и новые эмоции людям, которые не могли в полной мере наслаждаться искусством и культурой, и делаем очередной шаг в развитии инклюзивной среды.

Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер фильма «Ёлки Последние» и создатель кинофраншизы «Ёлки»:

- Я очень рад, что незрячие люди имеют возможность стать участниками кинематографической жизни. Благодаря команде увлеченных людей из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми.

«Искусство вслух» - это мобильное приложение с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих людей. Оно помогает интегрировать незрячих и слабовидящих людей в культурную жизнь, которых в России более 1 миллиона человек. Сделать доступными незрячим объекты киноиндустрии – это новый и важный шаг в развитии инклюзивного общества в России.

Напомним, что идея создания приложения появилась в 2017 года при подготовке к театральному фестивалю «Золотая маска». В создании приложения участвовали профессиональные тифлокомментаторы, которые заранее просматривали спектакли и готовили специальную целевую информацию, которая недоступна незрячим и слабовидящим людям.

Приложение доступное на устройствах, использующих операционную систему Android, после запуска синхронизируется с происходящем на телеэкране и озвучивает важные для восприятия действия сцены, описывая происходящее на экране. Сбербанк намерен развивать приложение, увеличивая количество доступных фильмов, сериалов и спектаклей и расширять партнёрство, на текущий момент контент (сериалы для тифлокомментирования) предоставляет канал ТНТ.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра