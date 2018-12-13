Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью

В декабре пройдут премьерные показы новогодней комедии «Ёлки Последние». Сбербанк по традиции выступает генеральным партнером популярной кинофраншизы, которая привлекает внимание более 70 миллионов россиян и за последние годы стала неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Чтобы сделать заключительную часть альманаха максимально доступной для всех категорий зрителей Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые будут доступны в мобильном приложении «Искусство.Вслух».

Показы для незрячих и слабовидящих стартуют во всех кинотеатрах страны с 27 декабря 2018 года.

Андрей Орешко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- Сбербанк уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями и делает доступными свои сервисы для всех. Партнерство с кинолентой «Ёлки Последние» - это очередной проект, благодаря которому мы дарим праздничное настроение и новые эмоции людям, которые не могли в полной мере наслаждаться искусством и культурой, и делаем очередной шаг в развитии инклюзивной среды.

Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер фильма «Ёлки Последние» и создатель кинофраншизы «Ёлки»:

- Я очень рад, что незрячие люди имеют возможность стать участниками кинематографической жизни. Благодаря команде увлеченных людей из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми.

«Искусство вслух» - это мобильное приложение с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих людей. Оно помогает интегрировать незрячих и слабовидящих людей в культурную жизнь, которых в России более 1 миллиона человек. Сделать доступными незрячим объекты киноиндустрии – это новый и важный шаг в развитии инклюзивного общества в России.

Напомним, что идея создания приложения появилась в 2017 года при подготовке к театральному фестивалю «Золотая маска». В создании приложения участвовали профессиональные тифлокомментаторы, которые заранее просматривали спектакли и готовили специальную целевую информацию, которая недоступна незрячим и слабовидящим людям.

Приложение доступное на устройствах, использующих операционную систему Android, после запуска синхронизируется с происходящем на телеэкране и озвучивает важные для восприятия действия сцены, описывая происходящее на экране. Сбербанк намерен развивать приложение, увеличивая количество доступных фильмов, сериалов и спектаклей и расширять партнёрство, на текущий момент контент (сериалы для тифлокомментирования) предоставляет канал ТНТ.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.