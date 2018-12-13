На Кубани обсудили итоги мероприятий по оказанию поддержки сельхозпредприятиям, пострадавшим от града

На совещании, которое провёл заместитель губернатора региона Андрей Коробка, подвели итоги мероприятий по оказанию финансовой помощи крупнейшему производителю плодоовощной консервной продукции ООО «Техада», пострадавшему от стихийного бедствия. Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства Федор Дерека, управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» Андрей Орешко, генеральный директор ООО «Техада» Аюб Абдулмуслимов.

Напомним, предприятие «Техада» из Павловского района серьёзно пострадало в результате града, прошедшего 30 июня в нескольких районах Кубани. Град выбил значительную часть посевов овощей, которые должны были идти на переработку. Ущерб был настолько существенный, что завод не мог продолжать полноценную работу. Кроме того, около 1 000 сотрудников оказались под угрозой сокращения.

Чтобы спасти предприятие от банкротства администрация края совместно со Сбербанком разработали стратегический план по восстановлению его финансового положения. В частности, для компенсации ущерба от ЧС власти региона выделили субсидии из краевого бюджета в объеме 100 млн. рублей. Сбербанк, в свою очередь, реструктуризировал действующие кредиты предприятия, отменив неустойки и штрафы, а также открыл дополнительную кредитную линию. По итогу всех проведенных мероприятий ООО «Техада» успешно отработало весь сезон 2018 года.

- Несмотря на все сложности, мы даже перевыполнили план по производству консервов сахарной кукурузы на 20%, увеличили выручку по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятие продолжает работать в штатном режиме. Сырья для переработки достаточно до марта 2019 года, - отметил Аюб Абдулмуслимов.

По словам Андрея Коробки, спасение «Техады» – пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса.

- Важно, что совместными усилиями мы сохранили не только экономическую, но и социальную стабильность завода, что ни один человек не потерял рабочее место, - сказал вице-губернатор.

Замглавы региона также подчеркнул важность участия предприятия в программе агрострахования. На эти цели на 2019 год запланировано порядка 340 млн рублей средств федерального и краевого бюджетов.

Андрей Орешко, в свою очередь, отметил, что в настоявший момент все обязательства перед банком «Техада» успешно выполняет, идет совместная подготовка к следующему сезону согласно выработанной финансовой модели.

- Сбербанк всегда поддерживает своих клиентов, оказавшихся в трудной ситуации. Совместно с администрацией края нам удалось восстановить финансовое положение предприятия, проведя реструктуризацию основной суммы имеющихся кредитов и провести его дофинсирование в том объёме, который необходим для полного восстановления работы, - подчеркнул Андрей Орешко.

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