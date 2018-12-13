2018-12-13T12:00:59+03:00
Общество

На Кубани на опасных железнодорожных переездах установили видеокамеры

Всего до конца года ими оборудуют 16 участков
Варвара ДЫМ
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На железнодорожных переездах появились камерыНа железнодорожных переездах появились камерыФото: Алексей ФОКИН
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Печальные сводки с железнодорожных полей приходят с завидной регулярностью. В ноябре в Тимашевском районе на ж/д переезде грузовик врезался в поезд, в июле между станциями Кавказ и Фонталовская состав протаранил легковушку, а через пару месяцев случилось другое ЧП – с трактором.

И обычно водители авто сами выезжают на пути перед движущимся поездом. И чтобы найти нарушителей было проще, и установить, как именно произошло ДТП, на участках устанавливают видеокамеры.

Авария с грузовиков в Тимашевском районе в ноябре 2018 года

Авария с грузовиков в Тимашевском районе в ноябре 2018 года

Записи с них стекаются в единый центр СК ЖД.

- В текущем году видеокамеры установлены на 9 переездах, расположенных в Тимашевском, Темрюкском и Крымском районах Кубани. До конца года комплексы вижеофиксации нарушений появятся еще на 16 регулируемых переездах, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в СК ЖД.

Камеры поставят там, где нет дежурных. Ведь не на всех переездах находится сотрудник железной дороги, который следит за порядком.

- Сам факт установки видеокамер на железнодорожных переездах станет эффективной мерой профилактики нарушений правил дорожного движения, - считают в СК ЖД.

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