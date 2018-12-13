Цой возглавит департамент архитектуры и градостроительства Краснодара

У департамента архитектуры и градостроительства Краснодара новый руководитель - 33-летний Владимир Цой. Его кандидатуру согласовали депутаты. На этом посту он сменил Михаила Фролова, который написал заявление по-собственному в связи с переходом на другую работу.

Напомним, в декабре 2015 года в мэрии Краснодара разделили должности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора города. Ведомство тогда возглавил Игорь Медведев, а его замом и главным архитектором стал Игорь Мазурок.

В 2017-м решили обновить состав сотрудников департамента. Медведев и Мазурок должны были покинуть свои должности, как только им найдут замену. На место первого пришел Фролов, а вот главный архитектор города оказался незаменимым - не могли найти толкового специалиста.

Правда, 18 апреля 2018 года стало известно о задержании главного архитектора. Чиновник был арестован у себя дома в Краснодаре. По данным следствия, Мазурок выдавал разрешения на строительство ЖК на территории памятников археологии федерального значения - городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильник городища на Дубинке. Ущерб составил 8 миллионов рублей.

У Владимира Цоя большой опыт работы в правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

- Владимир Цой уже ознакомился с Краснодаром и ситуацией в кубанской столице в градостроительной сфере, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - С июля 2018 года он работает в городском центре по обеспечению градостроительной деятельности, активно участвует в работе Градостроительного совета.

СПРАВКА «КП»

С 2012 года Владимир Цой работал в Правительстве Москвы, был советником правового управления департамента градостроительной политики.

С 2015-го он стал заместитель директора департамента государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он контролировал соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, занимался нормативно-правовой и разрешительной работой.

Летом 2018 года Владимир Цой был замдиректора «Информационного центра по обеспечению градостроительной деятельности Краснодара».