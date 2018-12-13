Инженеру сочинского «Водостока» предъявили обвинение в гибели 7-летнего мальчика в ливневке

Резонансное дело о гибели в августе 7-летнего мальчика из Татарстана Коли Малькова в сочинской ливневке продолжается. Следственный комитет явил общественности нового обвиняемого.

- Заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток» обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.

Теперь меру его вины будет решать суд.

Напомним, ранее по делу о гибели Коли уже состоялось судебное разбирательство. на скамье подсудимых был хозяин частной гостиницы в Сочи Сергей Щедров. Он полностью признал свою вину. Но суд освободил его от уголовного преследования. Щедрова обвиняли в "Причинении смерти по неосторожности". Дело в том, что он попросту перекрыл ливневую канаву бетонной плитой у входа в ту самую гостиницу, куда Коля с бабушкой возвращались с пляжа по затопленным дождем улицам.

- Имея специальное образование (хозяин гостиницы официально работает в МУП "Муниципальный институт генплана" в Сочи), он не мог не знать, чем эта перестройка чревата, - говорилось в обвинительном заключении.

При этом и сам Сергей Щедров покаялся перед родственниками погибшего первоклашки.

- Несмотря на то что вина подсудимого была полностью доказана, суд счел возможным прекратить уголовное преследование Щедрова в связи с тем, что он примирился с потерпевшими и загладил перед ними свою вину, - провозгласили в судебном заседании.

Тем не менее по делу о гибели мальчика есть еще один подозреваемый. Недавно следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток». Мужчина обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что ливневая канализация, в которую упал мальчик, принадлежала городскому предприятию города Сочи «Водосток». Целый год на участке ливневки не производились никакие технические работы, будь то ремонт или обслуживание.

Степень его вины или раскаяния тоже будет решать суд.

Коля Мальков приехал с бабушкой в курортный город из Нижнекамска. Через месяц он должен был в первый раз сесть за школьную парту в родном поселке Аксубаево. Перед ответственным жизненный стартом его родня решила свозить мальчишку к Черному морю. Оздоровление первоклашки доверили бабушке.

Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.

3 августа они с внуком спешно возвращались в гостиницу на улице Октябрьской в Лазаревском — Сочи снова заливал тропический дождь. Вода после ливня на улице стояла по щиколотку. Коля весело шлепал по теплой дождевой воде, чуть поодаль шла бабушка. А потом вдруг малыш исчез...в сточной дыре, которую сейчас упорно называют ливневкой. Женщина кинулась сначала к одному разверзнутому отверстию с грязной водой, потом - к другому, не желая осозновать, что самое страшное уже случилось... На глазах десятков людей мальчика вместе с грязным уличным потоком унесло в море.

- Она начала истошно кричать: «У меня ребенок упал!», - рассказывают очевидцы трагедии. - Прохожие побросали сумки и ринулись на помощь, но что тут сделаешь...

В отчаянии бабушка сама прыгнула в дыру, которая поглотила ее внука, но ее удалось остановить.

Параллельно кто-то вызывал спасателей. Сотрудники Лазаревского отряда МЧС прибыли на Свирский пляж (именно туда ведут стоки — авт.), вышли в море на лодках. Но они выловили лишь бездыханное тело ребенка.

Позже очевидцы опубликовали страшное видео трагедии: вместе с дождевым апокалипсисом на него случайно попали Коля с бабушкой за секунду до жуткого происшествия. Оно стало весомым аргументом в деле расследования смерти ребенка.

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