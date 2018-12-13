2018-12-14T10:05:09+03:00
Добрые дела

На Кубани сотрудники ДПС помогли доставить в роддом беременную

И подарили семье детское автокресло [фото, видео]
Андрей Горелов
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Сотрудники ДПС поздравили семью с рождением дочериСотрудники ДПС поздравили семью с рождением дочериФото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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У будущей мамы начались роды 23 ноября. Супруги быстро сели в машину и помчались в армавирский роддом. Но на трассе в это время началась пробка, а медлить было нельзя. Поэтому мужчина выпрыгнул из машины и побежал к посту ДПС. Там он попросил помощи у полицейских. Стражи порядка оперативно сопроводили машину супружеской пары до роддома через всю пробку.

- На посту в станице Прочноокопской к экипажу ДПС обратился водитель одного из автомобилей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Мужчина сказал, что у его жены внезапно начались роды, и он боится не успеть довезти ее в больницу из-за пробки на дороге.

Пересаживать женщину в патрульное авто сотрудники ДПС Юрий Поздняков и Сергей Кологривко не стали. Они беспокоились, что это могло нанести вред здоровью будущей мамы или ребенку. Поэтому полицейские приняли решение сопроводить автомобиль семьи до роддома Армавира.

Юрий Поздняков и Сергей Кологривко купили семье детское автокресло Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Юрий Поздняков и Сергей Кологривко купили семье детское автокреслоФото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Стражи порядка включили спецсигналы и помчались по трассе через всю пробку, а за ними на своей машине ехала супружеская пара, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пути сотрудники ДПС заранее позвонили в роддом, чтобы их встретили. Но через несколько минут девушка родила в машине дочку. Пришлось остановиться. Затем стражи порядка проверили состояние матери. Оказалось, все было в порядке, здоровью роженицы ничего не угрожало. Потом девушку с ребенком передали врачам, которые уже ждали их у родильного отделения.

Через неделю - 28 ноября инспекторы приехали на выписку. Они поздравили родителей с рождением маленькой Влады. Еще Юрий Поздняков и Сергей Кологривко подарили семье детское автокресло.

На Кубани сотрудники ДПС помогли доставить в роддом беременную девушку.

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