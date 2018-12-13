2018-12-13T15:39:15+03:00
Карта Кубани

Высокая инвест привлекательность Адыгеи способствует развитию

Председатель Совета Федерации и глава Адыгеи обсудили вопросы социально-экономического развития региона
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

В Москве в ходе рабочей встречи председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы социально-экономического развития региона, строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

Во встрече приняли участие представители в СФ от исполнительного и законодательного (представительного) органа государственной власти Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Валентина Матвиенко отметила, что власти республики и члены Совета Федерации активно взаимодействуют в процессе решения актуальных для субъектов РФ вопросов.

- Мы всегда готовы оказать поддержку регионам, ведь у каждого из них есть как свои достижения, так и свои проблемы, - сказала Валентина Матвиенко.

Мурат Кумпилов выразил благодарность Валентине Матвиенко за участие Совета Федерации в жизни региона и проинформировал об основных социально-экономических показателях, результатах выполнения майских указов президента РФ. Глава Адыгеи также сообщил о реализации приоритетных задач.

- В целом 2018 год мы завершаем с позитивной динамикой, ростом собственных доходов, макроэкономических показателей. У Адыгеи высокая инвестиционная привлекательность. В рейтинге АСИ республика поднялась до 24 места. Благодаря существенной поддержке Совета Федерации, удалось начать решение сложных инфраструктурных вопросов, от которых зависит дальнейшее развитие региона. Это касается и строительства водовода, и развития транспортной инфраструктуры, и очистных сооружений города Майкопа, - сказал Мурат Кумпилов.

Валентина Матвиенко также отметила успехи региона в инвестиционной деятельности, бюджетной политике и подчеркнула, что регион в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в решении значимых для жителей республики задач. Глава республики также выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с Советом Федерации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителей Горячего Ключа приглашают на консультацию к онкологу
В Кропоткине отремонтировали малый зал кинотеатра «Мир»
Лучших волонтеров наградили в Краснодаре
В Краснодаре несколько трамваев временно изменят схему движения
В Сочи осудили закладчиков наркотиков из Пермского края
В Геленджике в халатности обвинили пристава-исполнителя
“Локомотив-Кубань” выиграл свой 100-й матч в Еврокубке
В Южной Озереевке спасли мужчину, которого во время шторма унесло в море
В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин
На Кубани «скорая» с пострадавшими рабочими попала в ДТП
В Сочи из-за теплой погоды на неделю перенесли открытие горнолыжного сезона
В Краснодаре на пригородный маршрут добавили два новых больших автобуса
В Новокубанском районе женщина родила по дороге в больницу