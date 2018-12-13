Вот и дошла до Кубани очередь. На трассе М4 «Дон» уже поставили оборудование для взимания платы за проезд по магистрали. И сейчас его активно тестируют. Сама протяженность платного участка составит 200 километров.

Точные даты, когда уже придется платить, в «Автодоре» не называют, говорят, систему еще нужно обкатать. Но выкладывать свои честно заработанные, скорее всего, придется в следующем году.

- Пока введен тестовый бесплатный режим, - объясняют в «Автодоре». - Технику проверяют на готовность к использованию на платной основе, а персонал отрабатывает нужные функции, чтобы в будущем не отнимать много времени.

На первый платный участок трассы М4 «Дон» водители попадают, как только проезжают границу Ростовской области и Кубани. Протяженность его - около 76 километров. По качественной дороге автомобилисты проедут мимо поселка хутора Цукерова Балка, села Раздольное, затем станицы Кущевской. А далее ехать до хутора Веселая Жизнь в Павловском районе - именно здесь и находится пункт взимания платы.

Еще один такой участок начинается в станице Павловской. Пункт платы, второй по счету, расположился около станицы Старолеушковской. Кубанский водитель Олег Гридин уже проехал по платному участку трассы и поделился впечатлениями.

- Подъезжая к шлагбауму, мы остановились. В будке слева сидел работник, который раздает всем информацию о тарифах и скидках, карту платных участков в Краснодарском крае, - рассказывает «КП» - Кубань» автомобилист Олег Гридин. - Сразу после получения буклетов нам открыли шлагбаум. Заняло все это порядка минуты. Когда участок станет платным, проезд разрешат только после внесения необходимой суммы.

К слову, способы оплаты проезда предусмотрены самые разнообразные - это и наличный расчет, и плата с помощью банковской карты, телефона.

КОНКРЕТНО

Тарифы, кстати, уже известны. За поездку с ветерком по первому участку легковушки заплатят 120 рублей днем, 70 рублей - ночью, грузовые машины до 2,6 метра высотой - 210 рублей днем, 105 рублей - после заката. Если машина выше 2,6 метра, тогда оплата будет еще выше - 280 рублей днем и 140 рублей ночью.

Второй отрезок водителям обойдется еще дороже - ехать-то больше. Стоимость проезда для легковушек 200 рублей днем, 120 рублей - ночью, за грузовые машины до 2,6 метра высотой возьмут 300 рублей днем, 180 рублей - после заката. Если же фура выше 2,6 метра, тогда придется заплатить 400 рублей днем и 240 рублей ночью.

Чтобы понять, сколько надо заплатить, достаточно обратиться к оператору в окошке.

Платный участок трассы на Кубани Видео: Олег ГРИДИН..

КСТАТИ

«Зайцем» проехать не получится

В других регионах автомобилисты частенько садятся на хвост к другим машинам на пунктах оплаты за проезд и пытаются проскочить. За такие маневры водители получат штрафы.

Проехал на красный свет – заплати тысячу рублей. Если поймают повторно, придется раскошелиться уже на пять тысяч.

Альтернативные пути объезда

ВАЖНО

Альтернатива есть

Предусмотрены и альтернативные дороги для тех, кто не хочет платить.

Если ехать из Краснодара в Ростов, то первый маршрут будет длиной 300 километров вместо 200 платных. Он пролегает через Тимашевск, Каневскую, Староминскую, Азов и заканчивается в Батайске (это уже Ростовская область).

Второй вариант куда более длинный - 411 километров. Нужно направиться из Краснодара в Усть-Лабинск, затем в Тихорецк, потом Белую Глину. Далее на пути будут Егорлыкская, Зерноград и, наконец, Батайск.