В Ставрополе прошло освящение собора святого равноапостольного князя Владимира

Чин великого освящения совершил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Радостное событие прошло во второй день VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора при поддерждке. Также освящение собора стало ключевым мероприятием в череде торжеств, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

- Поздравляю с освящением этого величественного собора. Низкий поклон еще и еще раз главному строителю и почетному ктитору Юрию Ивановичу Иванову, его семье и сотрудникам «ЮгСтройИнвест», которые так или иначе участвовали в строительстве. Сколько бы ни стоял храм, здесь будет поминаться имя строителей, - говорит Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

- Я очень рад, что группа компаний «ЮгСтройИнвест» прикоснулась к этому благостному делу – к строительству собора святого равноапостольного князя Владимира. С Божьей помощью храм построен, - говорит генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - Хочу поблагодарить свою семью и весь коллектив компании за поддержку. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы это благостное место развивалось и процветало. В 2019 году художники приступят к росписи внутреннего убранства. В апреле начнется строительство административного здания, в котором будет воскресная школа. В 2020 году мы начнем строить православную классическую гимназию на 400 учащихся и благоустроенный парк. Знаете, душу переполняют эмоции! Дальше хочется трудиться, прославлять и укреплять нашу православную веру, нашу любимую Родину и Великую Россию!

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Митрополит Кирилл сердечно поздравил всех с днем памяти апостола Андрея Первозванного и вручил патриаршие грамоты отличившимся сотрудникам компании.

Напомним, собор святого равноапостольного князя Владимира был возведен по личной инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест». Работы шли рекордными темпами. Закладка первого камня состоялась в июне 2016 года, а уже 28 июля 2018 в соборе прошло первое богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вклад Юрия Иванова в возрождение духовности России орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Пятикупольный собор представляет собой величественную постройку, высота которой превышает 38 метров. Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1500 прихожан.

Храмовый комплекс располагается на участке площадью 1,5 га. Прилегающая территория благоустроена: здесь разбит уютный сквер с фонтаном, установлена детская игровая площадка. Это место уже успело полюбиться горожанам, стало новой точкой притяжения для жителей микрорайона.

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Иванов Юрий Иванович. ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором и уже в следующем году начнутся работы по дальнейшему развитию территории.

Информация о компании

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» осуществляет свою деятельность в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков России по объему сданного жилья и является одной из самых социально-ответственных строительных компаний. За 15 лет работы сдано 139 жилых домов и 11 социальных объектов, в том числе две школы в Краснодаре и Ставрополе. Еще две школы строятся в Ростове-на-Дону и ставропольской столице. Всего же в трех городах Юга России уже сдано восемь детских садов и еще три находятся на стадии строительства. Генеральным директором компании является Почетный строитель России Юрий Иванов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест». Тел. +7 988-678-39-99, 8 906-441-23-84