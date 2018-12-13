2018-12-13T18:48:45+03:00
Происшествия

Из кубанского лицея увезли 15 детей с отравлением, еще 250 ребят не пришли на занятия

Учебное заведение закрыто на карантин [аудио]
Ольга СУХОВАЕвгения ХИЛЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Учебное заведение закрыто на карантинУчебное заведение закрыто на карантин
Изменить размер текста:

Лицей № 4 в Славянске-на-Кубани срочно закрыли на карантин. Из учебного заведения на скорой увезли 15 ребят. У всех – боли в животе, рвота и тошнота. Еще 250 ребят вообще не пришли на учебу. Что именно они съели в школьной столовой, сейчас выясняют следователи.

- У меня два брата в этом лицее обучаются - первоклассник Коля и второклассник Саша, вместе с ними ходит на занятия старшая сестра Катя, она из десятого класса, - рассказывает «КП»-Кубань» Анастасия. - Когда дети начали болеть непонятно. Лично у меня Саша пришел со школы вчера, ему стало плохо, поднялась температура, а потом появились все последующие симптомы кишечки. У них в тот день у девочки день рождения был, подумали сначала, что сок плохой купили. Но потом стали заболевать дети из старших классов. Тогда родители забили тревогу, Колю и Катю в лицей не отпустили. И не зря, как оказалось.

Всего 13 декабря в больницу с подозрением на кишечную инфекцию обратились 15 учащихся в возрасте от семи до 16 лет.

- Все они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, - рассказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Изъяты образцы воды и пищи, проверяется санитарное состояние помещений.

В столовой лицея работают сотрудники Роспотребнадзора, следователи и представители местной администрации.

- Проводится проверка водопроводной воды, пищевых продуктов, санитарного состояния помещений. Работники пищеблока, техслужащие, сотрудники совета по питанию обследованы на вирусы и острые кишечные инфекции, - сообщили в администрации Славянского района.

Дело под личный контроль взял районный прокурор. Все помещения учебного заведения продезинфицируют, как только найдут источник заразы.

- 15 ребят лежат в больнице, еще 250 не пришли на занятия. Врачи местной больницы сформировали 12 бригад и обходят дома тех учеников, которые лечатся на дому, - рассказали в ЦРБ Славянского района.

Существует несколько разновидностей вирусов, которые способны вызывать у человека кишечную инфекцию. Одним из таких вирусов является норовирус. Эта инфекция очень заразна, достаточно всего 10-100 частиц вируса и человек заболевает.

В самом лицее комментировать ситуацию отказались.

- Мы ничего не комментируем, - крикнула женщина в трубку и связь прервалась.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Избран новый глава Абинского района
Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности
Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк
Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы
Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников
Похитители кофе задержаны в Северском районе
На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении
Очередной похититель люков задержан в Краснодаре
Жители Кубани активно идут в бизнес
Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке
В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком
Футбольная «Кубань» признана банкротом
В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом
Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе
В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь
В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время
В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену
В Сочи загорелся двухэтажный дом
В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии
В Тихорецке избрали нового мэра