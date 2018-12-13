2018-12-13T18:48:45+03:00
Происшествия

Из кубанского лицея увезли 15 детей с отравлением, еще 250 ребят не пришли на занятия

Учебное заведение закрыто на карантин [аудио]
Ольга СУХОВАЕвгения ХИЛЬКО
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Учебное заведение закрыто на карантинУчебное заведение закрыто на карантин
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Лицей № 4 в Славянске-на-Кубани срочно закрыли на карантин. Из учебного заведения на скорой увезли 15 ребят. У всех – боли в животе, рвота и тошнота. Еще 250 ребят вообще не пришли на учебу. Что именно они съели в школьной столовой, сейчас выясняют следователи.

- У меня два брата в этом лицее обучаются - первоклассник Коля и второклассник Саша, вместе с ними ходит на занятия старшая сестра Катя, она из десятого класса, - рассказывает «КП»-Кубань» Анастасия. - Когда дети начали болеть непонятно. Лично у меня Саша пришел со школы вчера, ему стало плохо, поднялась температура, а потом появились все последующие симптомы кишечки. У них в тот день у девочки день рождения был, подумали сначала, что сок плохой купили. Но потом стали заболевать дети из старших классов. Тогда родители забили тревогу, Колю и Катю в лицей не отпустили. И не зря, как оказалось.

Всего 13 декабря в больницу с подозрением на кишечную инфекцию обратились 15 учащихся в возрасте от семи до 16 лет.

- Все они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, - рассказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Изъяты образцы воды и пищи, проверяется санитарное состояние помещений.

В столовой лицея работают сотрудники Роспотребнадзора, следователи и представители местной администрации.

- Проводится проверка водопроводной воды, пищевых продуктов, санитарного состояния помещений. Работники пищеблока, техслужащие, сотрудники совета по питанию обследованы на вирусы и острые кишечные инфекции, - сообщили в администрации Славянского района.

Дело под личный контроль взял районный прокурор. Все помещения учебного заведения продезинфицируют, как только найдут источник заразы.

- 15 ребят лежат в больнице, еще 250 не пришли на занятия. Врачи местной больницы сформировали 12 бригад и обходят дома тех учеников, которые лечатся на дому, - рассказали в ЦРБ Славянского района.

Существует несколько разновидностей вирусов, которые способны вызывать у человека кишечную инфекцию. Одним из таких вирусов является норовирус. Эта инфекция очень заразна, достаточно всего 10-100 частиц вируса и человек заболевает.

В самом лицее комментировать ситуацию отказались.

- Мы ничего не комментируем, - крикнула женщина в трубку и связь прервалась.

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