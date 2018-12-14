2018-12-13T22:50:49+03:00
Общество

«Мелочь уже не деньги!»: в краснодарском транспорте кондукторы и водители не берут монеты мелкого номинала

Между тем, из оборота их не вывели, а значит, это незаконно
Евгения ОСТРАЯ
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Оплату проезда мелочью они воспринимают, как издевательствоОплату проезда мелочью они воспринимают, как издевательствоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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- Девушка, уберите эти копейки, у меня их кассир не берет! - раздраженно убрала ладонь кондуктор в краснодарском трамвае 4-ке.

Дернувшись, она пошла по вагону дальше, позволив «обидчице» доехать до нужной остановки без рубля. И пассажирке трамвая еще очень повезло.

Когда в аналогичную ситуацию попала краснодарка Елена Сорока, ее просто выставили из салона «пазика».

- Я подала водителю рубль 50-копеечными монетками, - рассказывает она «КП»- Кубань», - а он мне грубо так ответил, что я издеваюсь. И сказал, что не повезет.

И так как рубля другого номинала у Елены не было, ей пришлось добираться до дома пешком.

Другая жительница Северского района Ольга Анашкина говорит, что отказывается брать сдачу 10-копеечными в магазине.

- Прямо говорю, что нигде потом не могу ими рассчитаться, - объясняет она. - Они мне в ответ, правда, свой контраргумент — что рассчитаться мелочью можно всегда у них.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении утверждают, что кондукторы и водители обязаны принимать монеты любого номинала.

- Если вы сталкиваетесь с ситуациями, когда у вас не принимают банкноты или монеты, которые не выведены из обихода, - прокомментировал пресс-секретарь КТТУ Олег Бодня, - сообщайте об этом в наше управление. В каждой конкретной ситуации мы будем разбираться либо с кондуктором, либо с кассиром, позволяющим вольности.

А КАК У НИХ

Аналогичные истории возникают то тут, то там и не только в Краснодарском крае. В одной, где из автобуса с мелочью высадили школьника, пришось разбираться прокуратуре Свердловской области.

- Согласно федеральному закону, банкноты и монеты обязательны к приему при всех видах платежей, - поясняли они в СМИ.

В итоге предприятию-перевозчику тогда вынесли предупреждение о недопустимости подобных ситуаций впредь.

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