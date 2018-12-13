2018-12-13T22:59:45+03:00
Общество

Бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы: краснодарский гипермаркет показывает с юмором еду в instagram

За полгода число подписчиков выросло до 17 тысяч [фото, видео]
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: instagram.com/magnitkrd/Фото: instagram.com/magnitkrd/
Изменить размер текста:

«В центре внимания не та, у которой больше бриллианты. А та, у которой ароматная докторская как аксессуар. Новая классика, не выйдет из моды».

«Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным.

Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки . Запоминай и применяй».

Страница краснодарского «Магнита» в Инстаграм пестрит «афоризмами». И все сплошь про колбасу, молочку, рыбу, шоколад да напитки. Да еще и «упакована» со вкусом. Подписчики - довольны. Их число растет так же быстро, как развалы с мандаринами в этих магазинах перед Новым годом.

magnitkrdmagnitkrd
Начинаем зимнюю party Новый сезон, модные треки, кефир для стиля Всем изголодавшимся дорога в Семейный за вкусными ништяками и новогодним настроем Вход свободный
1072 отметок «Нравится»12 комментариевInstagram

- Страницу завели полгода назад, и уже больше 17 тысяч подписчиков, - рассказывают в Семейном магните. – А ведь ничего особенного не делаем, просто занимаемся тем, что нравится – показываем свои продукты.

magnitkrdmagnitkrd
Кто уже написал письмо Дедушке? Девочкам куклу, парням по машинке И каждому по шоколадке к празднику А какой подарок хочешь ты?
646 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

Кефир – для стиля. Даже если не любишь этот напиток, после такого поста точно побежишь за ним в магазин: «Начинаем зимнюю party. Новый сезон, модные треки, кефир для стиля. Всем изголодавшимся дорога в Семейный за вкусными ништяками и новогодним настроем. Вход свободный».

magnitkrdmagnitkrd
Время модных советов от Семейного Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки Запоминай и применяй
2084 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram
magnitkrdmagnitkrd
Совет для тех, кто ждёт весь год любимый оливье на 31 декабря Готовь до праздников, во время или после Соленых огурчиков и других ингредиентов в Семейном хватит на каждого А какой салат на Новый год ты любишь?
1654 отметок «Нравится»42 комментариевInstagram

Но взорвал сеть ролик с модного показа прямо между прилавков в гипермаркете. Тут бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы.

Модный показ в семейном "Магните".

Любимый ужин краснодарцев.

Когда все итак понятно.

magnitkrdmagnitkrd
Так улыбается тот, кто нашел, что искал Сегодня это вкуснейшие пельмешки по выгодной цене
609 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

А помидоры - самые спелые.

magnitkrdmagnitkrd
Спелые томаты от дяди Вани Стреляют своим вкусом в самое сердце
686 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram
magnitkrdmagnitkrd
Пока повсюду падают звёзды, в Семейном падают цены и поднимаются акции Готовьте с керамической посудой для запекания vivo от Villeroy&Boch Group Форма семейного счастья так проста: Получайте наклейки за каждые 500 в чеке в нашем Семейном и приобретайте керамическую и силиконовую посуду для запекания по привлекательной цене со скидкой до 97% 6 форм для запекания дополнительные силиконовые формы для кексов Акция продлится до 29 января Подробности на www.простолучше.рф #fallingstars #осторожныйхайп #осторожнопадай
2269 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Скидки и модные эстафеты в соцсетях анонсируют вот так.

Это ее от сливочного масла так.

magnitkrdmagnitkrd
Скидки, от которых хочется летать Заряжайся сливочным маслом для длительного полета На него -3 0 % только 14 ноября
737 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре на Ростовском шоссе сгорел банкетный зал
Кубанские врачи бьют тревогу
В Краснодаре завершился конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!»
В Краснодаре откроется Рождественская ярмарка
В Краснодаре приняли бюджет на 2019 год
Юные жители Кубани разработают собственный дизайн школьной формы
Две аварии на сетях водоснабжения устранят в Новороссийске
На Кубани откроется школа событийного туризма
На Кубани подвели итоги общероссийского дня приема граждан
В Краснодаре на уборку мусора вокруг контейнерных площадок выделят 50 млн рублей
В лицее Славянска-на-Кубани массово отравились дети
В Динском районе сотрудники Росгвардии задержали домушника
Жителей Горячего Ключа приглашают на консультацию к онкологу
В Кропоткине отремонтировали малый зал кинотеатра «Мир»
Лучших волонтеров наградили в Краснодаре
В Краснодаре несколько трамваев временно изменят схему движения
В Сочи осудили закладчиков наркотиков из Пермского края
В Геленджике в халатности обвинили пристава-исполнителя
“Локомотив-Кубань” выиграл свой 100-й матч в Еврокубке
В Южной Озереевке спасли мужчину, которого во время шторма унесло в море
В Сочи спасатели достали из-под завалов барака двоих мужчин
На Кубани «скорая» с пострадавшими рабочими попала в ДТП
В Сочи из-за теплой погоды на неделю перенесли открытие горнолыжного сезона
В Краснодаре на пригородный маршрут добавили два новых больших автобуса
В Новокубанском районе женщина родила по дороге в больницу