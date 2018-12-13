Бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы: краснодарский гипермаркет показывает с юмором еду в instagram

«В центре внимания не та, у которой больше бриллианты. А та, у которой ароматная докторская как аксессуар. Новая классика, не выйдет из моды».

«Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным.

Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки . Запоминай и применяй».

Страница краснодарского «Магнита» в Инстаграм пестрит «афоризмами». И все сплошь про колбасу, молочку, рыбу, шоколад да напитки. Да еще и «упакована» со вкусом. Подписчики - довольны. Их число растет так же быстро, как развалы с мандаринами в этих магазинах перед Новым годом.

magnitkrd Начинаем зимнюю party Новый сезон, модные треки, кефир для стиля Всем изголодавшимся дорога в Семейный за вкусными ништяками и новогодним настроем Вход свободный

- Страницу завели полгода назад, и уже больше 17 тысяч подписчиков, - рассказывают в Семейном магните. – А ведь ничего особенного не делаем, просто занимаемся тем, что нравится – показываем свои продукты.

magnitkrd Кто уже написал письмо Дедушке? Девочкам куклу, парням по машинке И каждому по шоколадке к празднику А какой подарок хочешь ты?

Кефир – для стиля. Даже если не любишь этот напиток, после такого поста точно побежишь за ним в магазин: «Начинаем зимнюю party. Новый сезон, модные треки, кефир для стиля. Всем изголодавшимся дорога в Семейный за вкусными ништяками и новогодним настроем. Вход свободный».

magnitkrd Время модных советов от Семейного Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки Запоминай и применяй

magnitkrd Совет для тех, кто ждёт весь год любимый оливье на 31 декабря Готовь до праздников, во время или после Соленых огурчиков и других ингредиентов в Семейном хватит на каждого А какой салат на Новый год ты любишь?

Но взорвал сеть ролик с модного показа прямо между прилавков в гипермаркете. Тут бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы.

Модный показ в семейном "Магните".

Любимый ужин краснодарцев.

Когда все итак понятно.

magnitkrd Так улыбается тот, кто нашел, что искал Сегодня это вкуснейшие пельмешки по выгодной цене

А помидоры - самые спелые.

magnitkrd Спелые томаты от дяди Вани Стреляют своим вкусом в самое сердце

magnitkrd Пока повсюду падают звёзды, в Семейном падают цены и поднимаются акции Готовьте с керамической посудой для запекания vivo от Villeroy&Boch Group Форма семейного счастья так проста: Получайте наклейки за каждые 500 в чеке в нашем Семейном и приобретайте керамическую и силиконовую посуду для запекания по привлекательной цене со скидкой до 97% 6 форм для запекания дополнительные силиконовые формы для кексов Акция продлится до 29 января Подробности на www.простолучше.рф #fallingstars #осторожныйхайп #осторожнопадай

Скидки и модные эстафеты в соцсетях анонсируют вот так.

Это ее от сливочного масла так.