2018-12-13T22:59:45+03:00
Общество

Бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы: краснодарский гипермаркет показывает с юмором еду в instagram

За полгода число подписчиков выросло до 17 тысяч [фото, видео]
Варвара ДЫМ
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Фото: instagram.com/magnitkrd/Фото: instagram.com/magnitkrd/
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«В центре внимания не та, у которой больше бриллианты. А та, у которой ароматная докторская как аксессуар. Новая классика, не выйдет из моды».

«Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным.

Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки . Запоминай и применяй».

Страница краснодарского «Магнита» в Инстаграм пестрит «афоризмами». И все сплошь про колбасу, молочку, рыбу, шоколад да напитки. Да еще и «упакована» со вкусом. Подписчики - довольны. Их число растет так же быстро, как развалы с мандаринами в этих магазинах перед Новым годом.

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- Страницу завели полгода назад, и уже больше 17 тысяч подписчиков, - рассказывают в Семейном магните. – А ведь ничего особенного не делаем, просто занимаемся тем, что нравится – показываем свои продукты.

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Кефир – для стиля. Даже если не любишь этот напиток, после такого поста точно побежишь за ним в магазин: «Начинаем зимнюю party. Новый сезон, модные треки, кефир для стиля. Всем изголодавшимся дорога в Семейный за вкусными ништяками и новогодним настроем. Вход свободный».

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Время модных советов от Семейного Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки Запоминай и применяй
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Но взорвал сеть ролик с модного показа прямо между прилавков в гипермаркете. Тут бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы.

Модный показ в семейном "Магните".

Любимый ужин краснодарцев.

Когда все итак понятно.

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