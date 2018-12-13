Бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы: краснодарский гипермаркет показывает с юмором еду в instagram
«В центре внимания не та, у которой больше бриллианты. А та, у которой ароматная докторская как аксессуар. Новая классика, не выйдет из моды».
«Элегантная связка сосисок сделает твой образ легким и аппетитным.
Модный аксессуар, который станет вкусным ужином для тебя и твоей половинки . Запоминай и применяй».
Страница краснодарского «Магнита» в Инстаграм пестрит «афоризмами». И все сплошь про колбасу, молочку, рыбу, шоколад да напитки. Да еще и «упакована» со вкусом. Подписчики - довольны. Их число растет так же быстро, как развалы с мандаринами в этих магазинах перед Новым годом.
- Страницу завели полгода назад, и уже больше 17 тысяч подписчиков, - рассказывают в Семейном магните. – А ведь ничего особенного не делаем, просто занимаемся тем, что нравится – показываем свои продукты.
Кефир – для стиля. Даже если не любишь этот напиток, после такого поста точно побежишь за ним в магазин: «Начинаем зимнюю party. Новый сезон, модные треки, кефир для стиля. Всем изголодавшимся дорога в Семейный за вкусными ништяками и новогодним настроем. Вход свободный».
Но взорвал сеть ролик с модного показа прямо между прилавков в гипермаркете. Тут бусы - из сосисок, сумочка - батон колбасы.
Модный показ в семейном "Магните".
Любимый ужин краснодарцев.
Когда все итак понятно.
А помидоры - самые спелые.
Скидки и модные эстафеты в соцсетях анонсируют вот так.
Это ее от сливочного масла так.