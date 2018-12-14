На Сочи обрушились град со снегом

Настоящую зиму в Сочи редко встретишь. Снежные сугробы чаще можно увидеть на Красной Поляне нежели в городе-курорте. Но иногда бывают и исключения.

Фото: vk.com/this_is_sochi

Утром в пятницу, 14 декабря, на олимпийскую столицу обрушились град с мокрым снегом, в небе громыхала гроза.

Фото: instagram.com/yuletzz/

- Сначала валил град, потом снег пошел. Гром был такой сильный, что, кажется, трясло весь дом, - делится впечатлениями жительница Сочи Юлия Яковлева. - Сейчас яркое солнце светит, уже +8 градусов. Но ночью, казалось, начался апокалипсис.

Фото: instagram.com/yuletzz/

За считанные минуты тротуары оказались покрыты крупными льдинами, проезжая часть превратилась в каток. Из-за гололеда в микрорайонах Завокзальном, Макаренко, Бытха движение транспорта нарушилось.

В «Сочиавтотрансе» предупреждают о возможных сбоях в расписании. Ждать автобус сегодня жителям курорта придется дольше, чем обычно.

К слову, многие сочинцы не успели сменить летнюю резину на зимнюю, потому на трассе автомобилисты попали в снежный плен.

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Необычное явление для Сочи успели запечатлеть горожане. Фотографиями и видео они делятся в социальных сетях.

Град засыпал сочинский пляж.

Ну а синоптики говорят, что 14 декабря на курорте возможен дождь, местами гроза. Сильного ветра не будет, да и температура далеко не зимняя ожидается - 8-10 градусов выше нуля.

Фото: vk.com/sochi_official

А вот в горах Сочи выше 1500 метров возможен сход лавин. Правда, на трассе А 149 Адлер – Красная Поляна такой опасности нет.

В Сочи град.

- Тем не менее спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от выходов в горы, - сообщают в администрации курорта.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.